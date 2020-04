Poppa non può giocare con i bambini del condominio e la sua tristezza è palpabile. Il suo video e le sue foto, diventano simbolo dell’isolamento sociale.

Poppa non può giocare con i bambini suoi vicini ed è tristissima. Lo dimostra assumendo un comportamento quasi umano e molto struggente. Sembra apatica, oppure si siede con la testa bassa e osserva fuori dalla finestra. È tristissima per il distanziamento sociale e lo fa capire senza bisogno di parole.

La tristezza di Bip Poppa

La protagonista didi questa triste storia è una femmina di Bulldog di nome Bip Poppa ed ha tre anni, una cucciolona vista la lenta crescita della razza. La sua padrona si chiama Rae Elle e l’ha ripresa e fotografata mentre sul balcone guardava tristemente in strada. Le foto sono state condivise su twitter, diventando immediatamente virali dalle persone che hanno capito la sua grande tristezza

“Big Poppa è stato molto triste oggi, io penso perché gli manca giocare con i bambini del condominio. Li può solo guardare dal balcone”

In un’intervista rilasciata da Rae Elle a BuzzFeed ha detto che il cane vede i bambini in strada e si nota la sua tristezza a causa del distanziamento sociale:

“Quando è dentro, esce sul balcone in cerca di gente. Sta dormendo di più. È diventato un po’ pigro. Posso dire che non è così felice ed contento come al solito. Probabilmente è stanco di giocare da solo.”

Rae Elle stava lavorando a casa, quando in un momento di pausa ha visto Big Poppa mentre fissava i bambini che giocavano in cortile, con un estremo desiderio. Per dimostrarlo emetteva suoni, per cercare di farsi sentire dai suoi piccoli amici. La sua padrona ha proseguito dicendo