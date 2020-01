Ponti e festività 2020, il calendario con tutte le vacanze scolastiche

Appena terminate le vacanze di Natale non si può che pensare alle altre feste presenti durante l’anno. Ecco perché ti indichiamo il calendario con tutti i ponti e le festività 2020

Da Carnevale a Pasqua, il calendario scolastico non sembra essere particolarmente ricco di ponti e festività 2020

Calendario scolastico: aspettando Carnevale

Non solo gli studenti ma anche i genitori non possono fare a meno di cercare nel calendario le prossime festività. Che sia per organizzare qualche gita fuori porta oppure starsene in relax, le feste del 2020 non saranno tantissime. In ogni caso, le prime vere feste arriveranno molto prima di quello che si pensa.

In tante regioni italiane, infatti, molti istituti scolastici decidono di concedere qualche giorno ai propri studenti in occasione del martedì di Carnevale. Un occasione ottima, ad esempio, per fare ponte e trascorrere qualche giorno sulla neve, dove possibile, tra feste in maschera e dolciumi. In dettaglio, regione per regione, i giorni lontano dai banchi di scuola saranno i seguenti:

Friuli Venezia Giulia: dal 24 al 26 febbraio

Valle D’Aosta: dal 24 al 26 febbraio

Veneto: dal 24 al 26 febbraio

Piemonte: dal 22 al 26 febbraio

Trentino Alto Adige: dal 22 al 25 febbraio

Provincia di Bolzano: dal 22 al 29 febbraio

Campania: 24 e 25 febbraio

Basilicata: 24 e 25 febbraio

Abbruzzo: 25 febbraio

Dopo il secondo mese dell’anno bisognerà attendere aprile con la Santa Pasqua ed il giorno della Liberazione (che però è di sabato) . Nel 2020 non ci sarà un maxi ponte come quello del 2019. L’unico vero ponte sarà quello con il primo maggio che cade di venerdì. Un altro piccolo ponte in cui si può sperare è quello del 2 giugno che sarà di martedì.

Anche il giorno della festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre, cade nel 2020 di martedì e anche lì si può sperare in un ponte.

Il calendario 2020 delle feste

Eccovi la lista delle festività previste per il 2020 arrivando fino al gennaio del 2021.

20 febbraio 2020: giovedì grasso

25 febbraio 2020: martedì grasso

12 aprile 2020: Pasqua

13 aprile 2020: Pasquetta

25 aprile 2020 (sabato): Festa della Liberazione

1 maggio 2020: Festa dei Lavoratori

2 giugno 2020: Festa della Repubblica

1 novembre 2020 (domenica): Ognissanti

8 dicembre 2020: Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021: Vacanze di Natale