Il ragazzo ha fatto un volo di oltre 60 metri, che gli è costato la vita. S’indaga sulle motivazioni del gesto.

Studente di 14 anni si lancia dal ponte di Ariccia

Ancora un dramma ad Ariccia, comune capitolino. Questo pomeriggio un ragazzo di 14 anni di Genzano si è lanciato dal famoso ponte di Ariccia, il viadotto che collega Albano Laziale ed il comune di Roma.

L’adolescente ha scavalcato le reti di protezione e si è lanciato nel vuoto. Prima di farlo, ha avuto qualche attimo di tentennamento, come riferito da 2 testimoni.

L’uomo e la donna che si sono trovati lì per caso in quei drammatici istanti hanno cercato di farlo desistere, non riuscendoci.

Il ragazzo ha fatto un volo di 60 metri ed è morto sul colpo.

S’indaga sulle cause

Non è chiaro come mai l’adolescente abbia deciso di farla finita. Sembra, come riporta Il Messaggero, che il 14enne soffrisse da un po’ di tempo di depressione.

I sanitari allertati sul posto sono intervenuti nel giro di una manciata di minuti, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

