Vuoi rimanere idratato più a lungo e stare bene? C’è un frutto che devi mangiare.

Pompelmo, tanti benefici per la salute: ecco i 6 più importanti.

È ottimo per il tuo sistema immunitario

Sono una buona fonte di vitamine A, C ed E, un trifecta che lavora insieme per mantenere alto il sistema immunitario.

(In particolare, un frutto intero ha 77 mg di vitamina C, più di quello che otterresti in un’arancia grande.)

Quindi conosci quei periodi dell’anno in cui tutti nel tuo ufficio sembrano essere malati? (Uhm, come in questo momento?). È il momento perfetto per un pompelmo.

Maggiore consumo di nutrienti

Uno studio ha scoperto che le donne che mangiavano pompelmo avevano un apporto più elevato di vitamina C, magnesio, potassio, fibre alimentari e una migliore qualità della dieta.

“Il pompelmo può fornire un’opzione salutare per gli adulti che si sforzano di mangiare frutta“, conclude lo studio.

Potrebbe aiutare a prevenire il diabete

Ci sono prove che il consumo di questo frutto – che è moderato sulla scala dell’indice glicemico – può aiutare a mantenere uniformi i livelli di insulina, proteggendo dal diabete di tipo 2.

Potrebbe aiutare a prevenire l’accumulo di grasso nelle pareti delle arterie

Ci sono prove – almeno nei topi – che mostrano che la naringina (un flavonoide) può aiutare a prevenire l’aterosclerosi, quando la placca e il colesterolo si accumulano nelle arterie.

È ricco di antiossidanti

Il pompelmo è anche una buona fonte di antiossidanti, che aiutano a ridurre l’infiammazione e combattere i danni causati dai radicali liberi nel corpo.

Anche le bucce di pompelmo sono ricche di antiossidanti, quindi non godetevi solo la carne e il succo rinfrescanti e vibranti del frutto; usa le bucce come scorza in vari piatti, come pollame o prodotti da forno.

Ti mantiene idratato

I pompelmi hanno l’88% di acqua: per questo sono frutti prodigiosi per rimanere idratati.

Anche se il succo di pompelmo è una bevanda popolare per la colazione, è più benefico per il corpo mangiare la frutta in modo da ottenere anche fibre.