Pompei: ritrovata una bottega dello street food con i resti delle pietanze dell’epoca

Oltre al cibo, la scoperta a Pompei ha portato al ritrovamento delle ossa di un cagnolino.

Una nuova straordinaria scoperta è stata fatta a Pompei. Sì perché nel sito archeologico, i lavori di scavo non si sono mai conclusi, nemmeno durante il lockdown. In questi giorni è venuto alla luce un Termopolio, un punto dove venivano vendute bevande calde.

Non solo il banco è quasi completamente intatto, con decorazioni molto colorate e quasi realistiche, quasi in 3D, tornate al loro antico splendore. Tra le decorazioni spiccano: due oche germane, un gallo, un cane al guinzaglio. Proprio sopra il cane, qualcuno aveva scritto un insulto di tipo omofobo.

All’interno del banco ad L, nelle pentole di coccio, sono stati ritrovati anche resti di cibo: le pietanze prelibate di cui gli antichi andavano ghiotti.

Tra i resti di cibo ritrovati: capretto, lumache e una specie di paella fatta di carne e pesce insieme. Inoltre, anche del vino mischiato a delle fave che era pronto per essere versato.

Il ritrovamento è stato fissato nell’eternità grazie al materiale piroplastico che ha permesso di poter ottenere un’istantanea del giorno dell’eruzione.

Dario Franceschini, ministro della Cultura, come ha riportato Repubblica, ha commentato:

“Un grande esempio per la ripresa del Paese. Con un lavoro di squadra, oggi Pompei è indicata nel mondo come un esempio di tutela e gestione, tornando a essere uno dei luoghi più visitati in Italia in cui si continua a scavare e si fanno scoperte straordinarie come questa”.