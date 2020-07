Una fetta di pomodoro sul viso contro l’acne: come eliminare i brufoletti in modo naturale

I pomodori sono un alimento base in ogni cucina, ma difficilmente sentirai qualcuno esaltare i suoi benefici cosmetici.

Sia che tu voglia curare i pori di grandi dimensioni o ridurre l’acne e le eruzioni cutanee o alleviare una brutta scottatura solare o semplicemente per ravvivare il bagliore sulla pelle opaca, i pomodori sono utili in molti trattamenti di bellezza fatti in casa.

Pomodori contro ance? Ecco come

I pomodori non solo hanno un ottimo sapore, ma mantengono anche la pelle sana. È necessario consumare i pomodori in quanto hanno il licopene, che è un antiossidante e quindi funziona come una protezione solare dall’interno.

Questi antiossidanti rendono il pomodoro un prodotto anti-invecchiamento, in quanto aiutano a combattere il danno cellulare e l’arrossamento della pelle.

Si raccomanda di avere almeno 16 milligrammi di licopene al giorno, poiché riducono il numero di radicali liberi nel corpo e aiutano anche a mantenere l’idratazione nelle persone che sono abituate a svolgere le proprie attività in ambienti climatizzati.

Pori dilatati? Riducili

I pori dilatati forniscono un facile accesso allo sporco, aumentando così le possibilità di infettare il poro stesso.

Prendi un cucchiaio di succo di pomodoro fresco. Aggiungi da due a quattro gocce di succo di lime fresco a questo. Usa un batuffolo di cotone per applicare questa miscela sul viso. Massaggiala con movimenti circolari. Lascia agire per circa 15 minuti e quindi lava il viso con acqua fredda. L’applicazione regolare riduce notevolmente i pori.

Guarire dall’acne

L’acidità nei pomodori aiuta a ridurre e schiarire l’acne. La vitamina A e la vitamina C si trovano comunemente in molti medicinali per l’acne e i pomodori sono ricchi di vitamina A, vitamina C e vitamina K.

Se hai l’acne lieve, taglia un pomodoro a metà e applica l’interno sul viso. Per l’acne grave schiacciare un pomodoro fresco e usare la polpa come impacco sul viso. Lascialo in posa per un’ora. Risciacqua e idrata. Fallo su base regolare o quante più volte puoi. L’acne è destinata ad asciugarsi presto.

Astringente

Se hai la pelle grassa e fai fatica a impedire al tuo viso di brillare, il pomodoro è la soluzione alla tua agonia.

Schiaccia un pomodoro fresco e filtralo. Prepara un po’ di succo di cetriolo e aggiungilo al succo di pomodoro. Applicare questo succo con un batuffolo di cotone ogni giorno per controllare l’eccessiva oleosità e l’acne.

Buono da mangiare, ottimo da pulire

Una maschera di pomodoro e avocado fa miracoli sulla pelle mista. Questo perché il pomodoro agisce come un astringente e riducente del sebo, mentre gli avocado hanno un effetto antisettico e idratante.

Un pacchetto di purè di pomodori e avocado aiuta a lenire e detergere la pelle mista (grassa e secca), poiché sono ricchi di vitamina A, C ed E. Applicare questo pacchetto e lavare dopo 20-30 minuti con acqua tiepida.

Non brucia più

L’estate si avvicina rapidamente e con essa anche la pelle bruciata e infiammata. In molti si scottano e la pelle inizia a diventare secca e pruriginosa a causa dell’esposizione al sole.

Schiaccia mezzo pomodoro e mescolalo con due cucchiai di yogurt bianco. Applicare questa miscela su viso, collo, mani e piedi. Lava dopo 20 minuti. Il pomodoro raffredda la pelle e neutralizza la superficie, mentre lo yogurt le dà un apporto proteico tanto necessario lasciandolo morbido ed elastico.

Pelle luminosa

Mescola il miele con il succo di pomodoro fino a ottenere una pasta densa. Applicare questa miscela e lavare dopo 15 minuti per una pelle liscia e luminosa.