Pomodori gratinati in PADELLA, ricetta lampo prelibata

I pomodori gratinati in padella sono una ricetta lampo eccezionale. Semplici e veloci da fare: pronti in soli 7 minuti farete un figurone con gli ospiti.

Stupire i vostri ospiti con i deliziosi pomodori gratinati in padella sarà un gioco da ragazzi: un contorno semplice che stupirà tutti per quant’è goloso e saporito, provare per credere!

Tutti cucinano i pomodori gratinati al forno ma solo in pochi sanno che se cotti in padella sono ancora più buoni, semplici e velocissimi da fare: 7 minuti e saranno cotti.

Utilizzeremo i pomodori San Marzano per questa ricetta ma se non li avete sostituiteli con i pomodori cuore di bue, verranno ugualmente deliziosi.

Potete anche renderli più ruspanti aggiungendo 2 filetti di alici insieme alle olive, il gusto sarà ancora più saporito e intenso.

Pomodori gratinati in padella

Ingredienti per 4 persone

8 pomodori San Marzano

10 cucchiai di pan grattato

8 cucchiai di parmigiano grattugiato

8 foglie di basilico fresco

12 olive greche con il nocciolo

1 cucchiaino di origano

2 spicchi di aglio incamiciati

sale e pepe q.b.

olio evo q.b.

Procedimento

Lavate i pomodori e tagliateli a metà seguendo il senso della lunghezza. Disponeteli su un tagliere con il “cuore” rivolto verso l’alto. In una ciotola mischiate il pan grattato e il parmigiano grattugiato, aggiungete 1 cucchiaino di origano e le foglie di basilico fresco a pezzetti. Mescolate bene con una forchetta. Con un cucchiaio cospargete i pomodori con questa panatura che avete appena realizzato. Mettete una padella antiaderente grande sul fuoco, versateci abbondante olio evo e l’aglio incamiciato. Lasciatelo scaldare affinché l’olio si insaporisca e poi versate anche le olive. Abbassate il fuoco al minimo e togliete la padella dal fuoco, in questo modo l’acqua del pomodoro non vi schizzerà quando entrerà a contatto con l’olio caldo. Adagiate tutti i pomodori nella padella avendo cura di metterli con la panatura verso l’alto. Salate e pepate a vostro piacimento, un filo di olio extra vergine di oliva su ogni pomodoro e riponete nuovamente la padella sul fuoco. Alzate la fiamma e coprite con un coperchio. Cuocete per circa 7 minuti a fuoco medio versando 1 mestolo di acqua calda a metà cottura per non farli bruciare.

A cottura ultimata serviteli caldi da accompagnamento ad una succulenta bistecca oppure un delicato filetto di pesce al forno.

Buon appetito!

