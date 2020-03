A Pomezia è stato chiuso il liceo Pascal lasciando fuori 1200 studenti a causa del coronavirus. Questo perché il padre di uno degli alunni è il poliziotto risultato positivo.

Il poliziotto era in servizio a Spinaceto ma risiede a Torvaianica. Il risultato positivo al coronavirus è arrivato domenica.

Il poliziotto aveva visto un amico lombardo

1200 studenti sono rimasti fuori dai cancelli del loro liceo, il Pascal di Pomezia, a scopo preventivo per il coronavirus. Il padre di uno degli alunni, infatti, è il poliziotto risultato positivo al coronavirus. L’uomo, residente a Torvaianica, era influenzato e ha deciso di sottoporsi al test. Aveva frequentato un amico proveniente dalla Lombardia. Lo Spallanzani ha reso noto che sono risultati positivi anche i suoi familiari, ovvero: moglie, figlio (liceale), cognata e figlia (universitaria). A scopo preventivo, sono state sospese anche le lezioni del corso di laurea in Informatica della Sapienza di Roma, canale AL, frequentate dalla ragazza. I familiari del poliziotto sono in quarantena a casa per il momento. L’uomo, invece, è ricoverato allo Spallanzani ed era assente da lavoro dal 25 febbraio. Si stanno ricostruendo i rapporti stretti che l’uomo ha intrattenuto negli scorsi giorni.

Studenti fuori dal cancello

Molti studenti, senza attendere i risultati dei test del poliziotto, avevano deciso, a scopo preventivo, di non recarsi a scuola.

La conferma della chiusura dell’istituto è arrivata questa mattina in una nota del comune che, come si legge su Il Messaggero, declamava:

“In seguito all’accertamento di un caso positivo al Coronavirus di un cittadino di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma, è stata predisposta la chiusura della scuola Pascal in via precauzionale”.

Il Comune, in queste ore, sta attivando le procedure previste dal Ministero della Salute. Gli studenti del liceo Pascal provengono non soltanto da Pomezia, ma da tutto il litorale laziale.