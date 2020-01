Minacce di morte ‘Ho denunciato alla Polizia’ Barbara D’Urso, il drammatico racconto durante la sua diretta

Pomeriggio 5, la drammatica confessione dell’opinionista di Barbara D’Urso: “Ho ricevuto insulti pesantissimi e anche minacce di morte”, le sue parole

Un problema di grande attualità è il bullismo online. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che devono fare i conti con i cosiddetti haters che diffondono odio in rete. Questa volta a finire nel mirino dei leoni da tastiera è l’opinionista di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso, Emanuela Tittocchia. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la giovane ha parlato degli attacchi che ha subito sul web e il coraggio di denunciare chi, senza alcun motivo, non fa altro che sparare odio e ferire.

Pomeriggio 5, la confessione di Emanuela Tittocchia

I personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, spesso devono fare i conti con gli haters. Queste persone che esternano e diffondono odio nei confronti di altri individui per mezzo delle reti sociali con i loro commenti possono provocare effetti devastanti sull’autostima delle persone, soprattutto quelle che sono fragili.

Lo sa bene l’opinionista del programma di Barbara D’Urso che, in una recente intervista al settimanale Nuovo, ha parlato a cuore aperto di questo importante argomento e di quanto è successo anni fa, subito dopo un ospitata in una trasmissione.

L’intervista al settimanale Nuovo

Nel dettaglio, Emanuela Tittocchia ha raccontato che un utente ha anche pubblicato in rete l’indirizzo di suo zio, per vendicarsi di una frase detta durante un ospitata in un programma:

“Ho ricevuto insulti pesantissimi e anche minacce di morte”.

La giovane attrice ha poi aggiunto:

“Otto anni fa ci sono rimasta malissimo. Oggi ho sviluppato gli anticorpi e denuncio tutto alla Polizia”.

Dopo molti anni da questo spiacevole episodio, ha sviluppato gli anticorpi e denuncia tutto alla polizia postale.