Pomeriggio in Tv, sfida Bortone-De Filippi: ospiti e novità del 16 aprile 2021

Scopriamo cosa ci propongono per oggi Rai 1 e Canale 5: tutte le anticipazioni di Oggi è un altro giorno e Uomini e Donne!

Nella fascia pomeridiana le sue signore della Tv, Serena Bortone e Maria De Filippi si sfidano testa a testa, chi la spunterà oggi venerdì 16 aprile 2021?

Ospiti molto attesi e tante sorprese per gli show pomeridiani, ecco cosa vedremo oggi!

Serena Bortone porta ad Oggi è un altro giorno un attore molto amato!

La trasmissione Oggi è un altro giorno è ormai una conferma nel palinsesto Rai del pomeriggio. Il talk show va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 dopo il Tg1 ed è in diretta dagli studi Rai di Roma.

Ogni giorno si avvicendano temi di attualità, politica ma anche più leggeri di spettacolo. Molti gli ospiti che si accomodano sul divano della giornalista Serena Bortone, per dibattiti ed interviste senza filtri.

La conduttrice è affiancata dagli “affetti stabili”, gli attori della soap Il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio (Salvatore Amato) e Pietro Masotti (Marcello Barbieri).

Guest star di oggi sarà un attore amatissimo la cui presenza sarà costante nel programma della Bortone nelle puntate del lunedì e del venerdì. Si tratta di Lino Banfi, iconico protagonista di famosissimi film come L’Allenatore nel pallone e di fiction come Un medico in famiglia.

Banfi, con la sua proverbiale verve comica porterà di sicuro una ventata di allegria che sarà molto gradita al pubblico, già intrattenuto anche dai brani di Memo Remigi.

Grande puntata dunque, riuscirà la Bortone a spuntarla contro Uomini e Donne di Maria De Filippi?

Uomini e Donne: protagonista Isabella Ricci

Ultima puntata della settimana anche per il dating show di Canale 5 che dal lontano 1996 intrattiene il pubblico nella fascia pomeridiana post prandiale.

La trasmissione ha subito delle variazioni negli anni ma l’orario delle 14.45 è rimasto costante. Nella puntata di ieri si è rivista l’opinionista Tina Cipollari, purtroppo però solo in collegamento da casa, ma ha saputo animare lo stesso la puntata nel solito scontro con Gemma!

In fan di Tina possono stare tranquilli: la bionda “vamp” sta benissimo ed è in fase di trasferimento a Torino, anche se il motivo resta un mistero per ora.

Questa puntata nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali vedremo con molta probabilità una delle dame che ad oggi sta coinvolgendo maggiormente il pubblico, ovvero Isabella Ricci.

La dama ha mostrato di essere molto diversa da Gemma, approcciandosi all’amore in maniera matura, affermando di non volere bruciare le tappe e non di non pretendere troppo all’inizio di una relazione. Anche per tale atteggiamento è subito diventata la preferita di Tina e Gianni!

Spazio anche per il tronista Giacomo Czerny e della sua frequentazione sempre più stretta con Carolina. Tra i due è arrivato il bacio a telecamere spente ed il sentimento sta crescendo da entrambe le parti. Carolina ha ammesso di provare del sentimento ma l’avvicinamento di Giacomo ad altre due ragazze, in particolare Martina, urta la pretendente del bel tronista.

Cosa accadrà tra loro in puntata potremo scoprirlo solo seguendo il programma!

E voi, chi preferite tra Serena Bortone e Maria De Filippi? La sfida per lo share è aperta!