Nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo striglia Elisabetta Gregoraci ed esprime in modo netto il suo inappuntabile giudizio. Dito puntato contro l’ex Lady Briatore e le sue dichiarazioni su Selvaggia Roma.

Non fa sconti e non arretra di un millimetro, Lory Del Santo. In merito allo scontro di fuoco avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al GF Vip, l’opinionista di Barbara D’Urso usa toni molto critici e duri.

Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo affonda Elisabetta Gregoraci

Siamo a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Nella puntata di giovedì 19 novembre tra gli ospiti c’è Lory Del Santo, la quale dice la sua su uno degli scontri televisivi che domina il dibattito in questi giorni: la lite infuocata tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

La sessantaduenne veneta non ha gradito i giudizi che l’ex signora Briatore ha espresso sulla sua coinquilina Selvaggia Roma. Senza troppi indugi, Lory Del Santo usa parole severe:

“Elisabetta Gregoraci ha detto che Selvaggia viene dal nulla. LEI l’ha GIA’ classificata… Non va bene!”

Sebbene Lory Del Santo non abbia mai avuto posizioni particolarmente dure contro la showgirl calabrese, questa volta è stata esplicita.

Non tollera che i concorrenti del Grande Fratello Vip vengano etichettati in base al loro rango sociale o alle esperienze televisive.

A giudicare dalle prime reazioni degli altri ospiti di Pomeriggio Cinque, a partire da quella di Roberto Alessi, è chiaro che la posizione di Lory Del Santo non goda di particolare consensi.

Pomeriggio Cinque, Roberto Alessi spezza una lancia a favore di Elisabetta Gregoraci

Con poche parole, il direttore di Novella 2000 offre un’interessante chiave di lettura sui giudizi espressi da Elisabetta Gregoraci in merito al comportamento di Selvaggia Roma:

“…voleva dire che Selvaggia è entrata da poco nella casa e già pensa di poter dare giudizi…”

Tuttavia l’interpretazione di Roberto Alessi suona come giustificazione raffazzonata e poco credibile.