‘Mio padre ci picchiava, botte anche a mia mamma incinta’: Karina Cascella, il drammatico racconto a Pomeriggio cinque

Karina Cascella a Pomeriggio cinque ha raccontato la verità: il dramma di un padre violento. Il racconto commuove i fan della trasmissione la D’Urso

Nel pomeriggio di ieri 1 Ottobre, è andato in onda il fantastico programma di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque. La conduttrice come ogni pomeriggio ospita nel suo studio diversi personaggi pubblici e questa e stata la volta della bellissima Karina Cascella. La giovane infatti, ha raccontato di uno dei momenti più difficili della sua vita e di come oggi è riuscita a superare il tutto.

Karina Cascella: ” Mio padre ci picchiava”

La giovane e bella Karina Cascella ha raccontata a Pomeriggio Cinque, uno dei momenti più difficili della sua vita. La ragazza, ormai donna adulta, ha infatti confessato di aver subito violenza da parte del padre quando era solo una bambina. Ma a subire l’ira del padre non è stata l’unica, pare infatti che il padre dell’ex opinionista di Uomini e Donne, abbia abusato anche della madre anche quando era in dolce attesa e delle sue tre figlie.

“Mia madre non lo ha mai denunciato”

Momenti davvero difficili da raccontare per Karina Cascella nello studio di Pomeriggio Cinque.

Il padre di Karina, problemi con l’alcool

L’ex opinionista avrebbe infatti ha parlato di un padre violento nei confronti delle donne di casa e con problemi di alcool. La giovane infatti, ha subito violenza fino a che non ha compiuto la maggiore età, per poi decidere di andare via da casa. Le donne della sua famiglia compresa, lei, venivano ripetutamente picchiate anche senza alcun motivo, ha raccontato la Cascella tra le lacrime:

“Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo fino a quando, una volta compiuti 18 anni, ho deciso di andare via di casa perché non ne potevo più. Picchiava anche mia madre senza alcun motivo. La nostra situazione è andata avanti per anni, da quando io e le mie sorelle eravamo piccolissime. Addirittura quando mia madre era incinta, l’ha sempre picchiata”

Il racconto drammatico di Karina ha fatto commuovere non solo il pubblico, ma anche la conduttrice in studio. Momenti di terrore per l’opinionista, che fortunatamente hanno avuto un lieto fine.