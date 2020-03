Marcello Cirillo in quarantena, l’incidente in casa: a Pomeriggio Cinque il triste racconto

Marcello Cirillo in quarantena, l’incidente in casa: a Pomeriggio Cinque il triste...

Pomeriggio Cinque, emergenza Corona Virus: Marcello Cirillo rivela dell’incidente in famiglia avvenuto durante la quarantena

Durante la puntata di Pomeriggio cinque, Barbara D’Urso ha continuato a parlare dell’emergenza che purtroppo l’Italia sta affrontando in questo periodo. La conduttrice infatti spesso si collega insieme ai suoi ospiti per parlare della quarantena e dell’emergenza Corona Virus.

Pomriggio Cinque Carmelo Cirillo incidente

Come ogni Pomeriggio la bravissima conduttrice di Canale Cinque Barbara D’Urso si è collegata con i suoi ospiti attraverso collegamenti per parlare dell’emergenza Corona Virus. Oggi infatti la bravissima Barbara era in collegamento non solo con Sergio Arcuri, ma anche con il simpatico Carmelo Cirillo.

L’attore infatti è intervenuto durante la puntata parlando di come sta passando la quarantena.

Carmelo Cirillo” Si è fatta male”

Marcello Cirillo, ospite insieme ai suoi colleghi dello spettacolo, ha parlato di come sta affrontando questo periodo cosi difficile di quarantena. Come tutti gli italiani anche Marcello Cirillo è chiuso in casa ormai da tempo, il conduttore de I fatti Vostri infatti ha raccontato che non è un periodo per niente facile, sopratutto per lui che vive con la suocera.

“Sono rinchiuso nella mia casa, in cantina. Ho casa invasa: c’è mia suocera, le gemelle appena nate, mia figlia, il marito”.

Ma Marcello ha anche raccontato che durante tutto questo periodo di “reclusione” la suocera purtroppo ha avuto un incidente in casa. Ovviamente Barabra e gli ospiti in collegamento hanno cercato di sdrammatizzare la situazione.

Fortunatamente la suocera del conduttore pare che stia bene, anche se ha fatto prendere un terribile spavento ai suoi parenti.