Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, è andato su tutte le furie per una frase e ha deciso di abbandonare la trasmissione.

La sfuriata è successa in diretta ieri su Canale 5, spiazzando tutti i presenti in studio. Barbara D’Urso di certo non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime.

Ecco cosa è successo

In questi giorni il caso di Denise Pipitone sta facendo molto parlare e l’avvocato Giacomo Frazzitta pochi giorni fa è è stato ospite nello show russo Lasciali Parlare.

Successivamente il legale è stato nel salotto di Chi l’ha Visto dove ha raccontato cosa è successo nel programma russo, ribadendo la sua indignazione per il trattamento ricevuto.

Invece ieri Giacomo Frazzitta si è collegato da Mazzara del Vallo con Pomeriggio Cinque, spiegando a Barbara D’Urso i vari dettagli sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Sembrava andare tutto nel verso giusto, l’uomo stava parlando con un tono pacato ma quando il giornalista Roberto Alessi è intervenuto è scoppiato il caos.

Il direttore di Novella 2000 ha messo in discussione la buona fede di Olesya Rostova, la ragazza che si pensava fosse Denise, dicendo:

“Tempo fa Olesya è andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700 km da Mosca. C’è stato l’incontro, ma poi si è dimostrato che le due non erano parenti.”

Ma Olesya ha espresso chiaramente di non conoscere il suo gruppo sanguigno ed è una bugia bella e buona come ha raccontato Alessi.

Il giornalista ha infatti spiegato:

“Lei già conosceva il suo gruppo sanguigno. Lo sapeva e taceva”.

Dopo queste dichiarazioni l’avvocato è andato su tutte le furie, scopriamo perché!

La lite tra la D’Urso e Frazzitta

Le dichiarazioni di Roberto Alessi hanno scatenato l’ira del legale di Piera Maggio, sicuramente perché il collegamento non funzionava bene e ha capito male.

A quel punto l’avvocato sbotta e afferma:

“In questo momento nel programma c’è una scaletta? Adesso mi fa parlare. lei dice cose che non hanno senso. Va bene, ok, arrivederci. Vedi che ho fatto male a venire. Ma cosa devo chiarire, ma smettetela, basta“.

Dopo aver detto queste affermazioni, Giacomo ha abbandonato il collegamento e se ne è andato, spiazzando tutti.

Ovviamente Barbara non si aspettava di certo una sceneggiata così forte e dura, per questo ha espresso tutta la sua delusione per il comportamento spiacevole del suo ospite.

La conduttrice ha affermato:

“Ha un carattere particolare l’avvocato. C’è un grandissimo equivoco. Mi dispiace molto che sia andato via, perché è stato trattato con rispetto ed educazione.”

Ha inoltre spiegato:

“La domanda non era cattiva per l’avvocato. Mi spiace molto che abbia detto ‘ho fatto male a venire’. Non mi sembra educato quello che ha fatto, va bene così“.

Il legale sicuramente in questi giorni è stato sottoposto a tantissima pressione per il caso di Denise, soprattutto da parte della famiglia Pipitone che sta affrontando l’ennesima delusione.