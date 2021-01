“In giro con la ciuffetta di fuori”. Giulia Salemi, valanga di fango a Pomeriggio 5

Nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque Guendalina Tavassi non si perde in retorica o ipocrisie ed esprime un giudizio implacabile su Giulia Salemi.

Un duro attacco firmato Guendalina Tavassi. Nel corso della puntata del 26 gennaio di Pomeriggio Cinque, l’ex concorrente del Grande Fratello 11 non fa sconti e contesta Giulia Salemi senza perifrasi né indugi.

Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi a valanga su Giulia Salemi

“Al Festival di Venezia con la ciuffetta di fuori”. Un’accusa, quella rivolta a Giulia Salemi, che non è nuova. Finché è pronunciata dal popolo dei social ha poca valenza. Se però, in questo caso, a muovere le critiche è Guendalina Tavassi, la boutade diventa una provocazione.

Nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, infatti, la trentacinquenne romana cannoneggia con la sua proverbiale vena polemica:

“Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata”

È un fiume in piena la Tavassi:

“Una che va al Festival del cinema di Venezia con la ciuffetta di fuori è veramente disposta a tutto! È diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta!”

Un chiaro riferimento al vestito di Giulia Salemi, sfoggiato nel 2016 alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia. Un look memorabile che ha calamitato l’attenzione della stampa internazionale per via di un vertiginoso spacco inguinale.

Barbara D’Urso, in merito alle pesanti dichiarazioni della sua ospite, si è pronunciata esprimendo il suo spirito super partes, che fa a pugni con l’irriverenza e l’insolenza di Guendalina Tavassi.

Ma con che coraggio parla Guendalina ma dai — Nicole🌪 (@provaacapire) January 26, 2021

#iostocongiulia e con tutte le altre donne che devono diventare OGGETTO di discussione in questo modo RACCAPRICCIANTE — federica (@federicasolfa) January 26, 2021