Uno squarcio di speranza. Giovedì 16 aprile Barbara D’Urso ha intervistato nel talk pomeridiano Pomeriggio 5 Francesco Broccolo, stimato virologo dell’Università Milano Bicocca. La regina di Canale 5 si è rivolta all’esperto per porgli importanti quesiti, inerenti le misure cautelative anti-coronavirus da adottare nella stagione estiva.

Le dichiarazioni del dott. Francesco Broccolo hanno valicato i confini della speranza. Buone notizie, infatti, sembrerebbero giungere direttamente dal rinomato virologo italiano:

“Sono piuttosto ottimista. Si dovrà affrontare il tutto con la massima serenità: non è facile, ma bisogna trovare il modo di essere sereni… Vedrei in spiaggia bambini, mamme e papà. Per gli anziani, penserei piuttosto a una sorta di patente immunitaria”

Barbara D’Urso era impaziente di chiedere al dottor Francesco Broccolo il suo parere in merito alla proposta dei famigerati divisori in plexiglass, volti a separare tra loro sdraio e ombrelloni. Sulla proposta lanciata da un’azienda emiliana, la conduttrice ha esclamato con ironia:

Per tutta risposta, il virologo si è pronunciato così:

“Invece delle strutture in plexiglass penserei a dare l’accesso alle spiagge alle categorie meno propense ad ammalarsi, come donne e bambini. Bisognerà veder chi ha anticorpi… È comunque presto per fare una previsione, non siamo ancora usciti dalla pandemia, dovremmo uscirne ai primi di maggio”