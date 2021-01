Pomeriggio 5, Jo Squillo sbatte il pugno: “Ho il diritto di andare alle Maldive”. E il web s’infuria

A causa della mutazione del virus Covid-19, l’Italia e molti paesi europei hanno stabilito limitazioni, restrizioni e controlli inerenti ai viaggi. Sono stati depennati voli e vietati spostamenti per turismo.

Nella puntata del 13 gennaio di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso e i suoi ospiti hanno disquisito di vacanze vip ai tempi del Covid. Tra i vip rei di aver viaggiato nonostante le restrizioni ministeriali, annoveriamo la cantante e conduttrice Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti.

Al centro dell’attenzione mediatica ci finisce inevitabilmente Jo Squillo. La leggendaria icona anni ’80 è rea di essere volata alle Maldive in un piena pandemia Covid.

A Pomeriggio Cinque la cinquantottenne milanese mette a tacere rosiconi e criticoni, inclusa la giornalista Caterina Collovati che ha esternato grande contrarietà e disappunto. Con una semplicissima spiegazione, Jo Squillo ruggisce così:

“Non sono andata in vacanza, ma per lavoro. Produco tre format televisivi e abbiamo registrato alcune puntate da lì. Inoltre, faccio la cantante da quarant’anni e se mi chiamano all’estero per dei concerti vado. È il mio lavoro”

La poliedrica artista milanese non tollera critiche gratuite e futili ciance. Fa la voce grossa e tuona:

Tanto basta per mettere a tacere detrattori e odiatori seriali.

Non capisco gli attacchi a @JoSquillo_ per le foto alle Maldive , è una produttrice di programmi TV, il suo viaggio era per motivi di lavoro e non una vacanza, tutta la mia solidarietà ad una grande donna imprenditrice ❤️

— StefaniaL❤️ve_Official (@Stefanialove_of) January 14, 2021