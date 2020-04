Pomeriggio 5, il pianto disperato di Maria Teresa Ruta: cosa l’ha messa ko

La conduttrice Barbara D’Urso e i milioni di telespettatori di “Pomeriggio 5” si sono uniti in un abbraccio virtuale per sostenere Maria Teresa Ruta nel giorno del suo compleanno.

Una quarantena infernale, quella raccontata da Maria Teresa Ruta nel corso della trasmissione televisiva Pomeriggio 5. Una quarantena contraddistinta da grande solitudine e angosciante amarezza. L’ex conduttrice di Rai Uno è sola anche nel giorno del suo compleanno e l’isolamento domiciliare le inizia a pesare.

Maria Teresa Ruta, 60 anni ai tempi del Coronavirus

A Maria Teresa Ruta sarebbe piaciuto spegnere le sue 60 candeline insieme a tutta la sua grande famiglia: con i suoi figli Guenda e Gian Amedeo, i fratelli e i nipoti. Ma il rischio di contrarre il Covid-19 non può certo essere ignorato: da qui la decisione di festeggiare nella solitudine della sua abitazione.

Tuttavia, in tempi di restrizioni da Coronavirus, Barbara D’Urso non si scoraggia dinnanzi alle difficoltà e si è inventata una soluzione alternativa per festeggiare a distanza il compleanno della collega e coetanea: un collegamento video, pronto a portare allegria all’affranta festeggiata.

Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta spegne le candeline in diretta tv

Barbara D’Urso ha pensato ad un nobile gesto nei confronti della Ruta: le ha regalato l’opportunità di spegnere le candeline comodamente da casa sua, condividendo il suo 60esimo compleanno in diretta televisiva con milioni di italiani.

L’idea di Barbara D’Urso è stata talmente gradita da Maria Teresa Ruta, al punto tale da suscitarle un pianto di gioia. La neo 60enne, sotto stress a causa della quarantena obbligatoria, non ce l’ha fatta a trattenere l’emozione e ha ceduto alle lacrime.

Un’iniziativa che ha avuto un risvolto positivo e ha ravvivato lo stato d’animo dell’ex presentatrice Rai. Emozioni forti anche per la regina di Pomeriggio 5, la quale si è asciugata le lacrime e ha esclamato: