Pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia mette in guardia Valeria Marini

L’ex attrice di “CentoVetrine” è intervenuta nel talk show di Barbara D’Urso per allertare Valeria Marini ed esortarla a cautelarsi da eventuali inganni.

Occhio agli approfittatori. Emanuela Tittocchia mette sul chi va là Valeria Marini, celeberrima showgirl dello star system italiano. Nel corso dell’ultima puntata del talk pomeridiano Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha dato ampio spazio all’ex attrice della soap CentoVetrine.

Emanuela Tittocchia, dopo una recente intervista-fiume concessa al settimanale Nuovo, è tornata a parlare di Gianluigi Marino, attuale partner di Valeria Marini. La trentanovenne piemontese lo ha apostrofato come “uno che vuole emergere e che bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo”.

Pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia parla del flirt avuto con Gianluigi Marino

In collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, l’attrice ha snocciolato la liaison amorosa avuta con Gianluigi Marino e ha regalato alcune perle inedite:

“Dall’estate dell’anno scorso fino a febbraio io e lui ci siamo frequentati, siamo usciti. Eventi, situazioni, cene e baci. Non c’è stato altro oltre il bacio, però c’era un corteggiamento, c’erano degli inviti. È stato molto carino”

Fin qui nulla di atipico, se non fosse per certe circostanze che hanno indotto Emanuela Tittocchia a nutrire non pochi sospetti e perplessità:

“Ad un certo punto ho capito com’era. Si vedeva che teneva di più al fatto di mostrarsi uscendo con me e di farsi vedere con me, piuttosto che al sentimento”

Emanuela Tittocchia mette sul chi va là Valeria Marini

In diretta a Pomeriggio Cinque, la Tittocchia si è rivolta direttamente alla showgirl e le ha lanciato un esplicito appello:

“Valeria, stai attenta: Gianluigi va dietro alle donne famose”

La spiazzante dichiarazione dell’attrice darà vita ad una escalation di scontri e dissapori con la Valeriona Nazionale? In attesa di eventuali repliche, i giornalisti di gossip si sfregano le mani.