Incidente grottesco a “Pomeriggio 5”. Durante un collegamento con Parco Sempione, un uomo si è abbassato i pantaloni intenzionalmente, mostrando il sedere alle telecamere.

Pomeriggio 5, forte momento di imbarazzo in diretta. Cosa non si fa per finire nell’occhio del ciclone e diventare protagonisti, almeno per qualche ora. Ne sa qualcosa la conduttrice Barbara D’Urso, che è stata coinvolta, suo malgrado, in una scena fantozziana.

Pomeriggio 5, uomo dà scandalo in diretta tv

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Pomeriggio 5, si è verificato un episodio alquanto imbarazzante. Durante un collegamento in diretta con Parco Sempione, l’inviata di Barbara D’Urso ha mostrato l’approccio degli milanesi alla riapertura dello storico parco di Milano, che ha spalancato i cancelli in concomitanza dell’entrata un vigore della Fase 2 del lockdown.

Ma nel momento in cui la conduttrice ha provato a collegarsi in diretta con la giornalista di Pomeriggio 5, qualcosa è andato storto. All’improvviso è accaduto l’impensabile. Come riporta il noto sito di gossip Trash Italiano, un losco soggetto è finito al centro dell’attenzione per aver compiuto un gesto osè.

Accortosi probabilmente delle telecamere di Pomeriggio 5, un uomo ha aspettato di esser inquadrato e si è abbassato i pantaloni, proprio mentre era impegnato a fare jogging. Il soggetto in questione si è approfittato del collegamento televisivo per mostrare il lato b in diretta.

Ma come è possibile che sia andata in onda una scena del genere? Un momento ad alto tasso di disagio, che entrerà di diritto nella storia di Pomeriggio 5 e che attirerà, quasi certamente, l’attenzione di Striscia La Notizia.

L’episodio grottesco a Pomeriggio 5: lo sfottò corre sul web

Un momento clamoroso che non è sfuggito quasi a nessuno e che continua a rimbalzare sui principali social network. L’aneddoto

ha scatenato su Twitter e Instagram l’ironia degli internauti e il filmato sta già facendo il giro della rete.