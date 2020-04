Il Coronavirus e l’uso della candeggina continuano ad infiammare le polemiche. A ‘Pomeriggio 5’ si è cercato di fare chiarezza su un un argomento particolarmente contestato: igienizzare le zampe degli animali con la candeggina.

Disinfettare o non disinfettare le zampe degli animali domestici? Si può fare, e soprattutto, con quale prodotto chimico? Giorni addietro, nel salotto pomeridiano di Pomeriggio 5, il noto veterinario Enrico Zibellini è finito nella gogna mediatica per aver consigliato di usare la candeggina per la pulizia delle zampe.

In collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, il presidente dell’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani Marco Melosi ha rettificato le dichiarazioni del suo collega. Il presidente dei veterinari ha messo a tacere ogni tipo di scottante polemica sorta sui social network.

In tempi in cui circola una quantità eccessiva di informazioni talvolta non verificate, il rischio di imbattersi in delle fake news è alto. Il presidente dei veterinari Marco Melosi, pertanto, è intervenuto nella trasmissione di Barbara D’Urso al fine di fornire informazioni esatte, con conoscenze scientifiche e dati conclamati.

Il Presidente dei medici veterinari fa chiarezza

Molti telespettatori si sono chiesti se disinfettare le zampe dei cani e dei gatti con la candeggina fosse nocivo. Sebbene numerosi medici tendano a perorare questa ipotesi, Marco Melosi non se l’è sentita di demonizzare l’impiego della candeggina:

“Il collega faceva riferimento a una diluizione della candeggina. Il messaggio che voleva portare ai proprietari degli animali è che il cloro è molto attivo nei confronti del virus. Ovviamente, il cloro è una sostanza irritante e deve essere utilizzata a particolari diluizioni”

Amuchina Spray amica degli animali

Il presidente dei medici veterinari ha pertanto spiegato che sulle zampe degli animali è consentito utilizzare prodotti innocui a bassa concentrazione di candeggina. L’Amuchina spray, ad esempio, riporta una concentrazione pari allo 0,05%: l’equivalente di due cucchiaini di candeggina in un litro di acqua.

Marco Melosi ha ribadito come, negli ultimi mesi, la candeggina sia stata più volte al centro di dibattiti televisivi e demonizzata ingiustamente da agguerriti padroni di animali domestici. Secondo il presidente dell’associazione ANMVI, l’uso di Amuchina e prodotti affini sarebbe stato sovradimensionato e impropriamente screditato.