Pomelo, frutto brucia grassi ricco di proprietà benefiche

Il Pomelo e uno degli agrumi più antichi: scopri tutte le proprietà benefiche di questo frutto. Ecco perché fa bene mangiarlo spesso.

Chi di voi ama il Pomelo? Un frutto delizioso dal sapore pungente, agrumato e con lievi noti dolci: scopri le tante proprietà benefiche.

Pomelo, l’agrume più antico

Il Pomelo è un frutto molto antico e oggi tutti lo considerano il padre degli agrumi come lime, pompelmo e limone.

Visibilmente è molto simile al pompelmo ma più grande e solitamente di colore giallastro: il sapore del pomelo è molto più dolce e agrumato, meno pungente del limone e del pompelmo. Assaggiandolo percepirete la sua fibrosità e in base a quanto è maturo sarà più o meno dolce.

Il Pomelo è ricco di vitamine e sali minerali preziosi per la salute del nostro organismo: favorisce una buona digestione ed è ricco di antiossidanti.

Appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è un antico frutto le cui radici affondano nel lontano oriente: proviene infatti dalla Cina. Le sue dimensioni sono più grandi di un comune agrume infatti il suo diametro può essere anche di 30 cm e il peso di massimo 30kg.

Lo potrete trovare in diverse colorazioni dal giallo al rossastro ma il più diffuso è quello dalla colorazione gialla.

La buccia molto spessa e dura racchiude la polpa commestibile dimensionalmente molto ridotta rispetto all’intero frutto.

Proprietà benefiche del Pomelo

Un frutto che brucia i grassi, il pomelo è ottimo da mangiare se state seguendo una dieta dimagrante: 35kcal per 100g di frutto sbucciato.

Un agrume ricco ovviamente di vitamina C (40mg/100g) come l’arancia e il limone ma anche di betacarotene. Possiede anche molto potassio e fosforo. Nella polpa si concentrano i flavonoidi e gli antiossidanti che vi aiuteranno a contrastare l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi.

I medici consigliano di mangiare spesso delle porzioni di pomelo agli studenti perché aiuta la mente a rimanere concentrata: è ottimo come spuntino di metà mattinata per spezzare la routine e acquisire nuovamente la concentrazione potenzialmente persa.

Ricco di vitamina C rafforza il sistema immunitario ed è consigliato mangiarlo soprattutto durante il cambio stagionale quando le difese immunitarie risultano essere maggiormente fragili. La vitamina C in esso contenuta stimola anche la produzione di collagene e combatte l’azione deteriorante dei radicali liberi.

Si rivela un alleato del dimagrimento poiché accelera il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi se conducete una vita sana e attiva.

Protegge l’apparato urinario con un azione acidificando debellando in modo naturale disturbi come cistite e uretrite: a stomaco vuoto acqua e pomelo spremuto per un’azione mirata.

Ricco di potassio è utile a combattere i crampi muscolari come la banana: spuntino perfetto per gli sportivi da bere subito dopo o prima l’allenamento.