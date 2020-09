Polpettone in crosta con cuore di spinaci e formaggio filante. Squisito

Il Polpettone in crosta ripieno di spinaci e formaggio è un piatto squisito per grandi e piccini. Facile da preparare, stregherà tutta la famiglia.

Il Polpettone in crosta con cuore di spinaci e formaggio è facile da realizzare e dal gusto squisito: un secondo piatto a base di carne, verdure e formaggio amato da tutti.

Un gustoso polpettone di carne ripieno di spinaci e scamorza filante avvolto in un croccante involucro di pasta sfoglia: cosa c’è di meglio?

La preparazione è facile da realizzare e prevede due cotture in forno: la prima in cui cuocerete il polpettone e la seconda in cui lo cuocerete in crosta di pasta sfoglia.

Le due cotture sono essenziali per evitare che la carne rilasci i suoi ‘succhi‘ all’interno della pasta sfoglia annacquandola e rovinando il risultato finale.

Seguite alla lettera tutti i passaggi elencati nella ricetta e nessun errore comprometterà la riuscita del vostro strepitoso Polpettone in crosta.

La ricetta del Polpettone in crosta con spinaci e formaggio

Per comodità dividiamo il processo di preparazione del polpettone in crosta in due fasi distinte:

Fase 1: preparare il polpettone e procedere con la prima cottura in forno di 40 minuti.

Fase 2: avvolgere il polpettone nel foglio di pasta sfoglia, sigillarlo attentamente e procedere con la seconda cottura di 30 minuti.

Procediamo con la ricetta!

Ingredienti

500g carne di vitello macinata

2 uova fresche

1 bicchiere di latte

50g prosciutto cotto

50g pan grattato

80g parmigiano reggiano grattugiato

100g scamorza a fette sottili

250g spinaci già lessati e strizzati

1 noce di burro

sale q.b.

1 confezione di pasta sfoglia già pronta

pan grattato per impanare il polpettone q.b.

1 rosso d’uovo per spennellare la superficie della sfoglia

Procedimento Fase 1

Preriscaldiamo il forno a 200° e rivestiamo con della carta forno una teglia di dimensioni standard.

In una padella antiaderente scaldiamo una noce di burro e versiamoci gli spinaci. Salate e cuocete per 5-8 minuti a fuoco medio-alto. Dovranno perdere totalmente il liquido in eccesso. Spegnete il fuoco e metteteli in una terrina a raffreddare.

Ora passate alla preparazione del polpettone:

In una ciotola mettete la carne, le uova, il parmigiano, il prosciutto cotto tagliato a pezzettini, pan grattato, 3 pizzichi di sale e il bicchiere di latte. Mescolate con le mani fino ad ottenere un impasto ben amalgamato. Dovrà risultare ben compatto ma elastico, aggiungete quindi poco alla volta altro pan grattato o latte all’occorrenza per raggiungere la giusta consistenza. Stendete il polpettone tra due fogli di carta forno e con l’aiuto di un mattarello appiattitelo fino all’altezza di 1 cm circa. Eliminate 1 foglio di carta forno (quello superiore) e al centro dell’impasto steso disponete gli spinaci e per ultima la scamorza. Aiutandovi con il foglio di carta forno arrotolate il polpettone su stesso e sigillatelo bene da tutti i lati. Non devono essere “buchi” altrimenti il ripieno uscirà in cottura. Passatelo nel pan grattato e adagiatelo sulla teglia foderata di carta forno. Cuocetelo a 200° per 40 minuti. Allo scadere del tempo spegnete il forno ed estraete il polpettone, lasciatelo raffreddare completamente per un oretta su un tagliere. La carne deve perdere tutti i succhi.

Procedimento Fase 2

Accendere il forno a 200° e mettere a portata di mano lo stampo per plumcake. Aprire il foglio di pasta sfoglia e al centro nel senso orizzontale disponete il polpettone. Avvolgetelo nella pasta sfoglia come una caramella facendo attenzione a sigillare perfettamente tutti i lati. Spennellate la superficie con 1 rosso d’uovo sbattuto e poi praticate 4 tagli obliqui sulla superficie prima di infornarlo. Cuocete in forno per 30 minuti a 200°, sarà pronto quando apparirà croccante e dorato. Quando sarà cotto spegnete il forno, estraete il polpettone in crosta e lasciatelo raffreddare 8-10 minuti prima di tagliarlo. In questo modo le fette tagliate rimarranno più compatte.

A questo punto non vi resta che gustare il polpettone in crosta con cuore di spinaci e formaggio filante che avete preparato.

Buon appetito!