Polpette di verdure senza uova: piatto estivo, ottime e dietetiche. Pronte in...

Semplici da realizzare, pronte in 10 minuti, le polpette di verdure senza uovo sono un piatto estivo salutare e ricco di sapore. Piacciono a grandi e piccini.

Le polpette di verdure senza uova sono squisite: leggere, morbide e compatte perfette da mangiare sia calde che fredde.

Una ricetta facile e velocissima da realizzare, che conquisterà grandi e piccini: anche chi non ama le verdure queste le mangerà molto volentieri!

Un sapore così genuino e gustoso che non si può resistere al secondo, terzo e quarto boccone: in un batti baleno la teglia sarà vuota.

L’impasto è leggero e morbido grazie alle verdure che compongono questo piatto:

patata

zucchina

carota

cipolla rossa

aglio

Niente uova e cottura in forno per una ricetta dietetica e leggera, perfetta come antipasto o secondo piatto.

Se amate i sapori forti e volete renderle un piatto completo e sostanzioso, potete aggiungere all’impasto 150g di prosciutto cotto a cubetti oppure dello speck a striscioline. Saranno deliziose anche con dei cubetti di scamorza!

Di seguito la ricetta delle polpette di verdure senza uova, che vi guida passo passo alla realizzazione di questo piatto estivo che è semplice da realizzare, veloce, dietetico e ricco di sapore.

Se, invece, vuoi scoprire tutte le nostre ricette, ti invitiamo a visitare la pagina dei nostri Consigli in Cucina.

Ricetta dell Polpette di verdure senza uova

Di seguito l’elenco degli ingredienti che servono per la preparazione di questo piatto:

Ingredienti

3 zucchine romanesche

1 carota grande

1 cipolla rossa

700g patate sbucciate

50g formaggio spalmabile (philadelphia o ricotta o robiola)

50g parmigiano grattato

sale q.b.

1/2 spicchio di aglio

olio q.b.

basilico fresco q.b.

pan grattato q.b.

Procedimento

Vi ricordiamo che il peso delle patate indicato nella ricetta è inteso senza la buccia.

Dopo averle lavate e sbucciate lessatele in acqua bollente. Nel frattempo lavate anche le zucchine e le carote, mondatele e grattugiatele finemente in una terrina. Sbucciate la cipolla e affettatela. In una padella antiaderente scaldate 3 cucchiai di olio evo, aggiungeteci l’aglio schiacciato e la cipolla. Saltatela 1 minuto a fuoco vivo con 2 pizzichi di sale, poi aggiungete 1 bicchiere di acqua tiepida e coprite con un coperchio. Stufate la cipolla a fuoco basso per circa 5-8 minuti fino a quando l’acqua sarà completamente evaporata. Unite anche le zucchine e le carote, alzate la fiamma e aggiungete un goccio di olio. Saltate le verdure a fuoco vivo per 3-4 minuti e poi spegnete quando saranno belle dorate. Scolate le patate in una terrina quando saranno cotte e aggiungeteci anche le verdure saltate. Accendete il forno a 200° e foderate con della carta forno una teglia di dimensioni standard. Unite il formaggio e il parmigiano, il basilico fresco spezzettato e 1 manciata di pan grattato per rendere l’impasto più compatto. In una ciotola versate il pane grattato, vi servirà per impanarle. Mescolate con una forchetta l’impasto e poi formate delle polpette con le mani, passatele ripetutamente nel pan grattato in modo che tutta la superficie sia ricoperta. Adagiate le polpette sulla teglia da forno, un filo di olio, del pepe macinato e un pizzico di sale. Infornate per 25 minuti a 200°, 2 minuti di grill finale e sfornatele quando saranno dorate.

Vi auguriamo Buon appetito e siamo certi che le polpette di verdure senza uova vi piaceranno tantissimo!