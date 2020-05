Poliziotto ucciso a Napoli, le parole strazianti della moglie: “Voglio guardare negli occhi gli assassini”

Il povero poliziotto ucciso a Napoli ha lasciato una moglie e due figli: proprio lei ha rilasciato alcune parole strazianti e dirette.

La moglie del poliziotto ucciso a Napoli fa emergere tutto il suo dolore tra le pagine de Il Mattino, con parole strazianti per quanto accaduto.

La terribile morte di Pasquale Apicella

Pasquale Apicella è il poliziotto ucciso a Napoli nella notte tra il 26 e il 27 aprile. L’uomo aveva solo 37 anni ed ha lasciato una moglie e i suoi due figli: mentre era in servizio sulla volante – accompagnato da un collega – è stato violentemente travolto da un’auto. Sulla stessa due malviventi che stavano fuggendo a seguito di una rapina in banca.

In tanti piangono la perdita di Lino, descritto come un uomo buono e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Le parole della moglie Giuliana Guidotti

La vedova Giuliana Guidotti di 33 anni ha rilasciato parole di dolore a Il Mattino, affidandole al suo avvocato Gennaro Rizzino:

“la vita della nostra famiglia è stata colpita da una disgrazia senza eguali. io e i miei figli abbiamo salutato Lino domenica sera quando è uscito per il suo turno di lavoro e non lo abbiamo più visto, non lo potremo più riabbracciare perché ci è stato portato via mentre – con coraggio – faceva il suo dovere”

La vedova continua dicendo:

“vorrei guardare negli occhi gli assassini di mio marito, voglio fissare il loro sguardo”

La vedova pensa al domani per i suoi bambini e per quello che potrebbe accadere, senza sapere come potrà essere il futuro. Ringrazia inoltre tutte le persone che sono state loro vicine.