Poliziotti travolti e uccisi da un tir: “Ha sfondato il posto di blocco”

Quattro poliziotti sono stati travolti ed uccisi da un tir che è volato sul posto di blocco. La tragedia è avvenuta a Melbourne.

E’ accaduto lungo un’autostrada

Quattro poliziotti sono morti schiacciati da un tir su una autostrada vicino Melbourne. I poliziotti stavano lavorando in un posto di blocco sul ciglio della strada. Avevano da poco fermato per eccesso di velocità una porche quando un tir è volato su di loro. Per i quattro non c’è stato niente da fare mentre l’autista della porche è scappato a piedi. La macchina sportiva avrebbe dovuto essere sequestrata. Nonostante siano arrivati i paramedici, per i quattro non c’è stato niente da fare. Probabilmente sono morti sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, sul tratto di strada erano al lavoro soltanto due agenti. Questi ultimi, avrebbero chiesto ad altri due colleghi di accorrere per aiutarli nel sequestro della porche. Poco dopo l’arrivo dei colleghi, un grosso tir ha ucciso i quattro agenti. I motivi dello sbandamento dell’auto articolato sono ancora da chiarire.

Il guidatore è illeso

Il guidatore della macchina sportiva fermata per eccesso di velocità, che doveva essere posta sotto sequestro, è fuggito a piedi ed è attualmente ricercato.

Il guidatore del tir, invece, non è rimasto ferito nell’incidente ma non è in grado di aiutare le indagini. Sarà sottoposto a diversi esami per capire se sia stato colto da un malore mentre era alla guida. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore.