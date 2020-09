Sarebbe l’attuale premier Giuseppe Conte il parlamentare più amato all’interno del Movimento 5 Stelle. Sono questi i dati emersi da alcuni sondaggi effettuati da parte degli elettori pentastellati.

A seguire, in questa speciale classifica, a solo 6 lunghezze dalla “vetta” Luigi Di Maio. Si parla comunque di un risultato di tutto rispetto, infatti, Di Maio ha ottenuto oltre il 70% dell’apprezzamento.

Inoltre, l’attuale Ministro degli Esteri risulterebbe essere il leader del Movimento 5 Stelle più stimato fra gli altri partiti.

Di seguito ecco nel dettaglio i risultati del sondaggio promosso da Ilvo Diamanti e pubblicato sulla testata La Repubblica. Conte risulta “il vincitore” con il 77% dei voti, subito dietro, come predetto, a soli 6 lunghezze Luigi Di Maio.

A seguire il fondatore del partito, Beppe Grillo con il 59% e Alessandro Di Battista con il 52%. A chiudere le posizioni, infine, il capo politico reggente, Vito Crimi.

Inoltre, come predetto, Di Maio sarebbe anche il politico del M5S più stimato tra gli altri partiti, con un gradimento pari al 32%, ben 11 punti sopra a Di Battista. Questo sondaggio, infine, risulterà fondamentale anche durante i prossimi Stati Generali anche se Di Maio ha già detto che non tornerà alla guida del Movimento.

“È arrivato il momento di eleggere una leadership forte perché i movimenti come i partiti hanno bisogno di guide che non devono per forza essere singole, anche plurali”.