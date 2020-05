L’ex concorrente del “Grande Fratello 11” Biagio D’Anelli prende posizione e ruggisce contro Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, la dibattuta coppia di Uomini e Donne.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha infiammato il pubblico di Uomini e Donne. La nascente liaison tra la settantunenne piemontese e il ventiseienne toscano ha urtato i perbenisti più morigerati e non solo.

Biagio D’Anelli spara a zero contro Gemma e Sirius: “Se fosse stato al contrario…”

Anche Biagio D’Anelli, ex protagonista del Grande Fratello 11, si è pronunciato in merito alla chiacchieratissima coppia del Trono over. Dall’alto del suo account ufficiale di Instagram, il trentasettenne pugliese ha speso parole di fuoco contro Gemma Galgani:

“Quando Gemma ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, Sirius aveva si e no 16 anni. Mi domando a questo punto: ‘Perchè non è andato a corteggiarla prima? Se al Posto di Gemma a Uomini e Donne ci fosse stato un uomo?!?!? Nella stessa SITUAZIONE?”

Si sa, l’ex gieffino e opinionista televisivo esprime sempre il proprio punto di vista, tra la schiettezza e l’obiettività, che lo faccia in tivù o meno. Così, Biagio D’Anelli non ha perso occasione per alimentare le polemiche e sentenziare dal proprio pulpito social.

Biagio D’Anelli ruggisce contro la coppia Galgani-Vivarelli

In un video postato su Instagram, Biagio D’Anelli ha portato un esempio concreto, polemizzando in merito a tutti coloro che sono a favore della coppia Galgani-Vivarelli: