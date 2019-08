Poggioreale, chi è il detenuto evaso dal carcere? La Questura: “Altamente pericoloso”

E’ altamente pericoloso il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale, che ha fatto perdere in un attimo le sue tracce. Ma chi è quest’uomo?

Un uomo di 32 anni è evaso dal carcere di Poggioreale e ora la sua ricerca è serrata. Un uomo pericoloso e scomparso nel nulla: ma chi è?

La fuga del detenuto dal carcere

Come in un film l’uomo di 32 anni ha lasciato il carcere calandosi all’esterno, grazie ad un lenzuolo fatto scivolare lungo il muro di cinta che protegge il carcere.

Il detenuto era presso il reparto Milano e ha seguito una messa proprio alla chiesa del penitenziario, per poi mettere in atto la sua fuga senza che nessuna persona lo notasse e lo fermasse.

Ora è caccia all’uomo e il Sindacato della Polizia Penitenziaria non perdona evidenziando il fallimento dell’amministrazione stessa e dell’organizzazione interna:

“una struttura da abbattere”

Cercando di individuare il responsabile per questa vicenda molto grave agli occhi di tutti.

Chi è il detenuto evaso dal carcere

Il detenuto si chiama Robert Lisowki di 32 anni, polacco e in carcere con l’accusa di omicidio. Il suo arresto risale al 5 dicembre 2018 da parte degli agenti della Squadra Mobile e ora è ricercato per tutta la città di Napoli.

Divulgato il suo identikit con la foto e sottolineando che è alto 1.80 – corporatura magra -barba e capelli chiari e radi. Potrebbe inoltre zoppicare ma nonostante questo:

“l’uomo è altamente pericoloso e chiunque lo vedesse deve avvisare la questura”

Secondo gli agenti l’uomo si troverebbe ancora a Napoli e starebbe attuando un piano per fuggire lontano il più possibile per non essere catturato nuovamente.