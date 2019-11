Pneumatici invernali, scatta l’obbligo dal 15 novembre: sanzioni e consigli

Gomme invernali: scatta l’obbligo a partire dal 15 novembre ’19

Con la neve scatta l’obbligo dal 15 novembre di montare i pneumatici invernali e catene a bordo.

Secondo il Codice della strada, la norma prevede che fino al 15 aprile le auto abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve.

È obbligatorio montare gomme marcate sul fianco con il codice M+S o M.S o M&S con o senza pittogramma alpino.

Si deve montare pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

Gomme invernali dal 15 novembre: cosa si rischia?

Chi trasgredisce la normativa vigente in materia di montaggio dei pneumatici invernali rischia una sanzione da 41 euro a 168 euro nei centri abitati e da 84 euro fino arrivando anche sino a 335 euro se si va su autostrade e strade extraurbane principali.

Inoltre, è prevista una sanzione di 422 euro più il ritiro della carta di circolazione, fino all’adempimento della prescrizione, nel caso in cui le gomme montate non corrispondano a quelle indicate sulla carta di circolazione.

In caso di incidente, la stessa Compagnia assicurativa potrebbe non liquidare i danni nel caso in cui sul veicolo assicurato non siano montate gomme invernali.

Gomme all season: una valida soluzione per non sbagliare

Onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni, un valido escamotage è montare gomme all season o “multiseason”, che possono essere utilizzate indifferentemente sia in estate che in inverno

Rispetto alle gomme estive, i pneumatici termici offrono prestazioni eccellenti in caso di neve o ghiaccio ma anche di pioggia e comunque con temperature fino a 7° C.

Gomme invernali: fino a quando?

Il periodo in cui dovranno essere obbligatoriamente montate le gomme invernali decorre dal 15 novembre e termina il 15 aprile dell’anno successivo.

Dato che mancano pochi giorni è bene provvedere a montarle prima possibile, onde evitare di incorrere in sanzioni.