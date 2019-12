Platinette la malattia: drastica perdita di peso, i motivi dietro l’eccessivo e repentino dimagrimento

Platinette irriconoscibile, il famoso radiofonico e giudice di alcuni programmi televisivi, dimagrito eccessivamente, ecco cosa ha combinato

Platinette dimagrimento eccessivoPlatinette è uno dei personaggi televisivi più esuberanti della televisione italiana. La sua personalità particolare lo ha reso famoso e amato da moltissimi utenti del web e della televisione. Come in molti sanno Platinette è sempre stato di corporatura molto grande ma a quanto pare nelle ultime foto, la voce della radio di RTL, ha mostrato un cambiamento assurdo che ha lasciato i fan senza parole.

Platinette sui social, irriconoscibile

Platinette infatti ha cambiato totalmente il suo aspetto fisico in tutti questi anni, anche se in molti lo ricordano con una stazza molto grande. Platinette infatti in questi ultimi mesi ha deciso di documentare man mano, sui social, il suo cambiamento fisico, lasciando i fan senza parole.

Platinette la foto del dimagrimento

Mauro Coruzzi, conosciuto meglio come Platinette, ha deciso quindi di rendere partecipi i suoi fan, al suo cambiamento fisico, postando alcune foto del prima e del dopo.

Mauro infatti, ha postato due foto mettendo a confronto due foto scattate in periodi totalmente diversi. La prima foto che vediamo sulla sinistra infatti vede Platinette disteso su un letto d’ospedale notevolmente in sovrappeso, nella seconda invece vediamo Mauro appare invece in una perfetta forma fisica.

Il dj però come ha sempre ribadito non ha mai nascosto il suo rapporto con il cibo e il problema d obesità che lo affliggeva, oggi però sembra aver preso finalmente il controllo della sua vita e della sua salute:

; oggi, ha così commentato il suo dimagrimento: “Darsi per vinti significa sdraiarsi per tutta una vita. Non c’è niente di più noioso che non provare più neanche a rialzarsi“.

Il dimagrimento è stato veramente notevole tanto che in molti dei suoi fan hanno commentato il post pubblicato da Mauro complimentandosi per il grande impegno.