Platinette, come ha fatto a perdere 30 kg in pochi mesi: il giornalista svela la verità

Pietro Mauro Coruzzi, in arte Platinette torna di nuovo a far parlare di se, questa volta, per una foto pubblicata sui social.Il conduttore radiofonico infatti, ha lasciato i fan senza parole, ma scopriamo perché.

Platinette è uno degli opinionisti più conosciuti della televisione italiana. Spesso ospite di diversi programmi televisivi sulla Mediaset, Platinette è riconosciuto sopratutto per il suo stile al quanto strambo, ma è proprio per questo che i suoi fan lo amano. Ma non è di questo che vogliamo parlare, infatti Platinette, ha deciso di darci sotto e di cambiare finalmente la sua vita. Il conduttore infatti da ormai mesi ha deciso di seguire un nutrizionista e mettersi a dieta. Il conduttore a quanto pare ha deciso di metterci tutta la buona volontà e di stare meglio anche in salute. Platinette infatti, ha deciso di dare una svolta alla sua vita seguendo una dieta alimentare molto rigida.

Il conduttore infatti come si vede anche da alcune foto sui social,.ha mostrato ai suoi fan i numerosi sacrifici che ormai da tempo fa. La sua alimentazione, in un primo momento sono stati appunto, diversi digiuni depurativi,seguiti poi da un’alimentazione solo liquida e cibi cremosi. Ma non è finita qui, Platinette non si è limitato a condurre un’alimentazione corretta ma ha voluto aggiungere alla dieta, anche un intensa attività fisica

. Al momento il conduttore è riuscito a perdere circa 30 Kg e in una recente intervista a DiPiù Tv, ha infatti raccontato:

«Il mio problema è tutto di origine nervosa. (…) Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…»

Avrebbe confessato il conduttore