Platinette chiarisce le idee a tutti e smentisce i rumors inerenti i presunti problemi di salute di una super conduttrice Mediaset, destinata a spadroneggiare negli studi televisivi di Canale 5.

Tra le infinite rivoluzioni della programmazione televisiva di Mediaset c’è anche quella riguardante Mattino 5. Lo storico programma di attualità e approfondimento giornalistico, condotto da Federica Panicucci, ha stravolto l’impostazione standard della trasmissione, divenendo un vero e proprio “Speciale Coronavirus”.

I piani alti di Mediaset hanno voluto modificare il talk mattutino, mutandolo in maniera parziale e affidandolo alle doti professionali del giornalista Francesco Vecchi. Il 37enne milanese, infatti, ogni mattina dedica particolare attenzione a tutti gli aggiornamenti che orbitano attorno alla pandemia da Covid-19.

Federica Panicucci e i rumors sulla sua assenza

La leggendaria conduttrice di Mattino 5 è assente dal suo ruolo televisivo dallo scorso 16 marzo, data in cui sono state apportate modifiche al programma. Da allora sono circolate diverse indiscrezioni inerenti l’assenza della 52enne toscana.

Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice tv potesse avere problemi di salute. La sua assenza protratta, infatti, ha indotto molti telespettatori a temere che Federica Panicucci avesse contratto il virus Covid-19. Un’interpretazione precipitosa e avventata.

Notizie certe non ce ne sono, ma a scanso di equivoci, il conduttore radiofonico e opinionista Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è intervenuto proprio riguardo a queste ipotesi. Il celebre 64enne di Langhirano si è pronunciato attraverso la sua rubrica per il settimanale DiPiù Tv.

Platinette e il chiarimento sullo stato di salute di Federica Panicucci

Per rispondere agli interrogativi dei telespettatori, allarmati per le misteriose condizioni di salute della conduttrice toscana, Platinette ha messo i puntini sulle “i” riguardo all’assenza protratta della presentatrice:

“Sta benissimo e non ha problemi di salute di alcun tipo. Si sente la mancanza di Federica Panicucci, sempre brillante, talvolta ironica ma a modo”

È certo, dunque, che Federica Panicucci sta bene e che la sua improvvisa sparizione dal format di Canale 5 non è dipesa in alcun modo da ipotetici problemi di salute.