Plastic tax e sugar tax, le due imposte sospese per il 2020?

Plastic tax e sugar tax, due delle imposte più controverse verranno sospese per questo periodo pandemico del 2020.

La plastic tax e sugar tax con ogni probabilità verranno sospese col prossimo decreto legge del Governo. A darci questa notizia sono fonti di maggioranza, dicendo che la copertura ammonterebbe a 199 milioni. Il ministero dell’Economia ha dato il suo bene placito, nel mentre sta lavorando sul provvedimento, il Def e lo scostamento.

Plastic tax

Questa tassa sarebbe dovuta entrare in vigore a maggio 2020. Sarebbe stata pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica prodotta. Per entrare in vigore, sarebbe dovuta essere ufficializzata dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro maggio 2020, in Gazzetta Ufficiale. Sarebbe entrata in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore cioè luglio. Questo dovrebbe slittare.

Sugar tax

La sugar tax invece sarebbe dovuta entrare in vigore nel mese d’agosto. L’imposta in teoria si sarebbe applicata in due modi, per ettolitro 10€ e 0,25 per kg di prodotti che si disciolgono in acqua.

Anch’essa sarebbe dovuta essere approvata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si sarebbero dovute stabilire in un decreto le modalità di applicazione della sugar tax. Anche in questo caso, l’imposta sarebbe dovuta entrare in vigore due mesi dopo l’entrata in vigore del decreto.

La felicità delle opposizioni

Matteo Salvini si dice contento di questa sospensione e spera che sia il preludio ad una cancellazione la plastic tax e sugar tax: