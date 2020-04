Plasmaterapia per combattere il coronavirus: oltre 100 donazioni dai pazienti guariti

Sono oltre un centinaio i pazienti guariti dal coronavirus che hanno deciso di donare il loro sangue per la plasmaterapia.

Grande successo per la plasmaterapia, sperimentata all’ospedale di Pavia e in quello di Mantova.

Cos’è la plasmaterapia?

La plasmaterapia altro non è che l’estrazione del plasma super immune dal sangue di chi è riuscito a guarire dal Coronavirus.

Come evidenzia anche Fanpage, l’analisi del sangue serve poi a confermare o meno la presenza di anticorpi al Covid-19. Iniettare il sangue immune nei pazienti contagiati potrebbe aiutare a debellare il coronavirus.

Finora, la plasmaterapia è stata applicata su 9 pazienti, di cui 5 all’ospedale di Pavia e 4 in quello di Mantova e sembra che stia dando segnali incoraggianti. Nulla di ufficiale ancora, ma se i riscontri dovessero continuare ad essere positivi, la terapia potrebbe fornire un grande aiuto nella lotta al coronavirus.

Se la terapia dovesse essere certificata e quindi autorizzata dalle competenti autorità sanitarie, si potrebbe lavorare su tutto il territorio nazionale per proseguire la sperimentazione.

I pazienti guariti sono le persone che hanno effettuato 2 tamponi di seguito, a meno di 24 ore l’uno dall’altro, che hanno dato entrambi esito negativo. Gli anticorpi che si sviluppano nelle persone guarite sono detti neutralizzanti e sono in grado di legarsi all’agente patogeno per marcarlo.

Grande successo all’ospedale di Pavia

Ha già avuto molto successo la sperimentazione avviata dal direttore del Servizio di immunoematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia, Cesare Perotti.

Il professore ha chiesto a chiunque fosse guarito dal coronavirus di donare il proprio sangue. La risposta è stata più che sorprendente.

In un solo giorno, sono oltre un centinaio i pazienti gariti guariti dal Covid-19 che sono tornati in ospedale per una donazione di sangue.

Se validata, tale terapia potrebbe salvare centinaia di vite grazie alla solidarietà dei pazienti guariti dal Covid-19.