Placido Domingo, travolto dallo scandalo: accusato di molestie e abusi da tantissime donne

Il grande tenore spagnolo Placido Domingo è appena stato travolto dallo scandalo con tantissime denunce da parte di donne. Che cosa sta succedendo?

Placido Domingo, ovvero il uno dei Re della lirica si ritrova sommerso dalle polemiche e dalle accuse per molestie. Una situazione veramente imbarazzante!

Le accuse al tenore spagnolo

Il tenore spagnolo, considerato uno dei Re indiscussi della Lirica, si trova in guai serissimi. In queste ore è emersa infatti la notizia che alcune donne avrebbero accusato l’artista di molestie e abusi raccontando il fatto all’agenzia di stampa americana Associated Press.

Trenta persone circa appartenenti al mondo della lirica e opera che supportano la testimonianza di queste donne, che avrebbero ricevuto alcuni gesti a sfondo sessuale al fine di ottenere un ingaggio sicuro.

Non solo, si parla anche degli anni ottanta dove l’artista ricopriva un ruolo molto importante come direttore o esecutivo dove alcune donne venivano abusate con avances spinte per ottenere una parte o un importante ingaggio.

Dalla parte di queste donne tantissimi testimoni, che fanno parte dell’orchestra – backstage – cantanti – attori – ballerini e costumisti.

La difesa personale del tenore spagnolo

Dal canto suo il tenore ha smentito tutto quanto, evidenziando queste accuse come inesatte e preoccupanti:

“ho sempre creduto che le miei interazioni e relazioni fossero state ben accette e consensuali”

Molestie sviluppate in tre decenni che lo mettono con le spalle al muro, anche se lui non nega di aver avuto diverse relazioni ma del tutto consensuali: