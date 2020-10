Pizza senza impasto, ricetta facile e veloce: digeribile, soffice e squisita

La ricetta della Pizza senza impasto è molto facile da preparare: sarà la più buona e la più digeribile che avrete mai provato!

Per la pizza senza impasto o “no knead pizza” non sono previste tante manipolazioni: significa che potrete dedicarvi ad altro mentre il vostro impasto lieviterà per 24h in frigorifero!

Viene data molta importanza alla lievitazione che sarà molto lenta per dare struttura all’impasto e renderlo molto più digeribile da cotto.

Otterrete una pizza estremamente soffice, croccante ai bordi e ben alveolata: useremo poco lievito per una pizza gustosa, facile da fare a casa ed economica!

Volete mangiare la pizza sabato a cena? Ecco il nostro consiglio: preparate l’impasto della pizza alle 17.00 di venerdì sera, lasciatelo riposare in frigorifero per 24 ore e gusterete la pizza sabato a cena!

Pizza senza impasto: Ingredienti e Procedimento

Ingredienti per l’impasto

500 g di farina mix (300g farina 00 e 200g farina0 oppure manitoba)

5 g lievito birra fresco

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

400 ml acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero

Ingredienti per farcitura

250g mozzarella a pezzetti scolata

150 ml passata di pomodoro

basilico fresco (o dell’origano se preferite)

3 cucchiai di olio e 1 pizzico di sale

Procedimento: lavorazione e lievitazione dell’impasto

Le fasi sono:

impasto degli ingredienti

riposo dell’impasto 30 minuti

lavorazione con piegatura

24h di lievitazione in frigorifero

2 ore di riposo a temperatura ambiente

Iniziamo la preparazione:

Fate sciogliere il lievito di birra in un bicchiere con dello zucchero e dell’acqua a temperatura ambiente. Versate in una terrina la farina, il lievito sciolto e metà dell’acqua (200ml). Mescolate con una forchetta e poi aggiungete l’olio e la restante acqua continuando a mescolare. Se eccessivamente appiccicoso da non riuscire a maneggiarlo allora aggiungere poco a poco un po’ farina. Aggiungete il sale e amalgamate bene, otterrete un impasto un po’ appiccicoso ma va bene così, non aggiungete più farina. Deve essere elastico e morbido al tatto! Copritelo con della pellicola per alimenti e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti mettete l’impasto sul tavolo da lavoro già infarinato e stendetelo dandogli una forma circolare. Lavoriamo l’impasto con le mani facendo delle pieghe. Prendete i due lembi laterali: da destra ripiegate verso sinistra e poi anche da sinistra verso destra. Ripetete l’operazione ora dall’alto verso il basso e poi dal basso verso l’altro. In questo modo l’impasto si struttura meglio e la forza sarà portata verso il centro, lieviterà alla perfezione! Oleate leggermente una ciotola dai bordi alti, affinché la lievitazione sia regolare e verso l’alto. Metteteci l’impasto, spolveratene la superficie con un pugno di farina e copritelo con della pellicola. Riponetelo in frigo per minimo 24 ore. Trascorso il giusto tempo l’impasto sarà liscio e triplicato di dimensioni, pieno di bolle: significa che ha ben lievitato ed è pronto per essere steso! In caso contrario lasciatelo riposare ancora qualche ora in frigo. Tiratelo fuori dal frigorifero e lasciatelo riposare, impiegherà circa 2 ore per raggiungere la temperatura ambiente.

Procedimento: Condimento e cottura della pizza

Preriscaldate il forno a 200°. Stendete l’impasto su una leccarda da forno foderata con della carta forno. Fate delle leggere fossette con i polpastrelli sulla superficie della pizza cosicché la farcitura non esca dai bordi e il condimento penetri bene. Condite la pizza con olio, sale e passata di pomodoro. La pizza cuocerà in totale 25-30 minuti in forno a 200°, in due passaggi:

Primo : infornate per 15 minuti nella parte bassa del forno, la teglia deve essere a contatto con il calore della base del forno.

: infornate per 15 minuti nella parte bassa del forno, la teglia deve essere a contatto con il calore della base del forno. Secondo: tirate fuori la pizza dal forno e posizionatela nella sezione centrale lasciandola cuocere altri 8 minuti. Poi tiratela fuori e velocemente cospargetela di mozzarella a pezzetti e basilico, infornatela per altri 3-4 minuti.

Sfornate la pizza allo scadere del tempo e gustatela ancora calda tutti insieme davanti un bel film, buona cena!