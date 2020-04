Pizza napoletana fatta in casa: i segreti del pizzaiolo napoletano per renderla...

La pizza napoletana fatta in casa buona come al ristorante? Ecco il segreto del pizzaiolo napoletano per un cornicione perfetto!

Vi manca gustare un’ottima pizza napoletana con il suo classico cornicione gonfio e gustosissimo? Ecco la ricetta per preparare la pizza napoletana fatta in casa con il segreto del pizzaiolo napoletano!

Per cuocere la pizza napoletana in casa avrete bisogno di una pietra refrattaria in legno da posizionare a metà nel forno o meglio ancora sul livello più alto. Su questa pietra refrattaria cuocerete la vostra deliziosa pizza napoletana, vediamo come!

Scopriamo la ricetta della pizza napoletana fatta in casa e qual è il segreto del pizzaiolo per un cornicione perfetto!

Pizza napoletana fatta casa: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 5 pizze napoletane tonde

Nella tradizione napoletana lo zucchero e l’olio non sono previsti nella lista ingredienti dell’impasto.

Dato che noi cuoceremo la nostra pizza napoletana in un forno elettrico casalingo e non nel forno a legna dobbiamo assolutamente usarli!

Gli ingredienti per l’impasto della pizza sono:

500 ml acqua a temperatura ambiente

800g farina 00

25g sale fino

2g lievito di birra fresco

20g zucchero

45g olio evo

Preparazione

In una ciotolina sciogliamo il lievito fresco in un po’ di acqua a temperatura ambiente. In una terrina facciamo una fontana con metà della farina e versiamo al centro il lievito sciolto, metà dell’acqua e iniziamo a mescolare con una mano. Poi aggiungiamo il sale, l’olio, l’acqua, la restante farina e lavoriamo l’impasto. Quando si staccherà dalle pareti della ciotola è pronto per essere messo sul piano di lavoro infarinato. Lavoriamo la pasta per far sviluppare il glutine, la “incordiamo” dandogli forza e rendendola liscia e omogenea. Per almeno 15 minuti si consiglia di lavorare la pasta a mano ripiegandola su se stessa senza stracciarla, a fine lavorazione sarà bella liscia e gonfia. Formate un panetto e riponetelo nella ciotola coperto con della pellicola per alimenti lasciandolo riposare circa 1 ora abbondante. Riprendete il panetto di pizza e procedete con la fase della stagliatura cioè tagliare l’impasto originario porzionandolo in altri più piccoli. Dividetelo a metà e create delicatamente 2 filoncini, poi ricavate un panetto di impasto da circa 250g. Una volta tagliato il panetto arrotondatelo con il palmo della mano facendola roteare sul piano di lavoro e continuate così anche per tutti e due i filoni di impasto. Otterrete perciò circa 5 o 6 panetti di impasto lisci e perfettamente rotondi tutti di egual forma e peso (250g l’uno). Mettete i panetti di impasto a lievitare ben distanziati tra di loro e coperti sotto un canovaccio umido per 8 ore. Dopo 8 ore saranno saranno visibilmente raddoppiati, possiamo iniziare la fase di stesura!

Il cornicione perfetto: il segreto del pizzaiolo napoletano

La fase della stesura è importantissima per un cornicione napoletano perfetto!

Non dobbiamo fare l’errore di stressare il panetto maneggiandolo per troppo tempo, la pizza napoletana non va assolutamente lavorata a lungo!

Prendiamo un panetto e mettiamolo sul piano di lavoro infarinato. Per far venire un perfetto cornicione napoletano dobbiamo allargare delicatamente la pizza dal centro verso l’esterno spingendo con le mani inclinate a 35° ed usando i polpastrelli, senza affondare troppo! Procedete con 2-3 leggere spinte creando così la cornice e poi ribaltate il panetto per farlo anche sull’altro lato. Ripetete l’operazione per un altra volta. In questo modo l’aria sarà incamerata nel cornicione, al centro la pizza sarà più piatta e ai bordi più rigonfia. Ora “schiaffeggiatela” come si dice a Napoli per 3-4 volte affinché si allunghi un po’ di più raggiungendo il diametro desiderato. La pizza napoletana è pronta per essere condita a vostro piacimento!

Dopo averla condita cuocetela sulla pietra refrattaria posizionata in forno (sul piano intermedio o meglio ancora sul più alto) per 6 minuti e gustatela fumante!

Ricordatevi di impostate il forno con “calore solo sopra”.

La pietra refrattaria in legno, perché usarla?

Vi starete chiedendo perché bisogna usare la pietra refrattaria in legno? La risposta è semplice!

Posizionare la pietra refrattaria in legno all’interno del vostro forno aiuterà il vostro forno a “sembrare” un forno a legna e la vostra pizza napoletana fatta in casa sarà deliziosa come quella del vostro ristorante preferito!

La pietra refrattaria evita che il calore si disperda nell’ambiente del forno, creando una camera di calore più piccola in cui cuocerà la pizza per 5-6 minuti evitando anche che questa si secchi.

La pizza non si cristallizzerà come quella in teglia, rimarrà morbida e sarà ben cotta, con un cornicione perfetto!

