Pizza Margherita, il divieto dopo il coronavirus: perché questa decisione?

Pizza margherita vietata ai tempi del coronavirus? Così sembra e i panifici di Roma non possono più sfornarla. Una decisione curiosa: ecco perché.

Il Fatto Quotidiano racconta qualcosa di molto curioso che ha diviso nettamente le opinioni degli utenti italiani. Sembra infatti che a Roma in particolar modo non sia possibile trovare e acquistare la pizza margherita all’interno dei panifici. Gli stessi infatti sono stati invitati a produrre solo pizza bianca o rossa, senza mozzarella.

Come riporta il quotidiano:

“Lecita la preparazione di pane, grissini, focaccia e pizza rossa con pasticceria secca. non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente”

La mozzarella non è quindi stata bandita per un qualcosa legato alla salute ma bensì per non fare concorrenza alle pizzerie e alle pasticcerie che sono chiuse.

Uno dei forni della capitale – Roscioli – ha lasciato le sue parole attraverso il suo Responsabile:

“siamo perplessi ma vogliamo evitare le polemiche”

In effetti ciò che si chiede è anche perché i panifici siano aperti e le pizzerie no, come da domanda di molti gestori. Nonostante tutto i panifici possono continuare la loro produzione a patto che la pizza sia bianca oppure rossa. Il provvedimento non è una bufala come in molti hanno pensato ed è stato emesso dal Comando della Polizia di Roma Capitale, con pubblicazione sul sito di Confcommercio.