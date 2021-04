Morde una pizza e sente muoversi qualcosa sotto i denti, la disgustosa scoperta dentro la bocca

Non sono rare le esperienze da parte dei consumatori che hanno trovato disgustose sorprese nel cibo. Cosa è accaduto ad un ragazzo di Roma: ‘Vomitevole’.

Sono diventate spesso virali le storie raccontato utenti sui social o iscritte sulle piattaforme Food Advisor, che si sono ritrovati dinanzi a cibi ‘da incubo’.

Ratti, insetti e talvolta addirittura condom, hanno disgustato e rovinato il pranzo o la cena di tantissimi consumatori in ogni angolo del mondo.

Una delle ultime storie diventate recentemente virali sul web arriva dalla Capitale Romana.

Ecco cosa è capitato allo sfortunato cliente.

Un morso disgustoso

Non di rado si è sentito parlare di roditori in giro per le cucine dei Fast Food, o insetti di vario tipo, finiti malauguratamente in prodotti confezionati, a volte per sbaglio a volte per le scarse condizioni igieniche del locale.

Il cliente in questione, avrebbe ordinato una pizza da asporto. Aperto lo scatolo e addentata la pizza, vede improvvisamente qualcosa muoversi al di sotto dello strato della mozzarella.

L’uomo non riusciva a credere ai suoi occhi, appena sotto lo strato di formaggio un disgustoso ‘bacarozzo’ lottava per uscire allo scoperto.

La reazione del cliente di fronte a tanto disgusto

Cosa che non capita tutti i giorni quella di trovarsi quasi ad ingerire uno scarafaggio mentre si è intenti a gustare un delizioso trancio di Pizza.

Chiaramente per evitare che altri si potessero imbattere nella stessa e vomitevole situazione, il cliente malcapitato ha deciso di denunciare subito l’accaduto su una delle più note piattaforme di foodadvisor.

L’utente ha così lanciato a tutti un importante monito, ovvero di mantenersi alla larga da quel locale! Si salvi chi può!