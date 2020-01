Pizza-day mondiale: si celebra oggi 17 gennaio la pietanza italiana amata da tutti

E’ tutta italiana la pietanza celebrata oggi in tutto il mondo: il Pizza-Day racconta l’amore per questo piatto che piace soprattutto a donne e giovani!

A chi non piace la pizza? Da oggi ci sarà un’occasione in più per mangiarla: è nato il Pizza-Day mondiale! Ecco tutte le curiosità ed i dati della pietanza più amata di sempre.

Il Pizza-Day mondiale

Oggi a livello mondiale viene celebrato uno dei piatti si sicuro più apprezzati di sempre, che è anche un vanto per la cucina italiana.

La pizza tradizionale infatti è diventata patrimonio dell’Unesco e vanta un fatturato di 15 miliardi annui.

Secondo il Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, le imprese che si occupano del settore sono circa 300mila e creano un giro economico di circa 30 miliardi annui, come riporta La Repubblica.

Sono da brividi i numeri del fenomeno legato al piatto con tre miliardi di pizze all’anno, circa 8 milioni al giorno.

Non stupisce che con dati del genere venga celebrato il prodotto enogastronomico italiano più conosciuto.

La “Pizza Margherita” infatti è nata in onore delle Regina d’Italia Margherita di Savoia ne 1889 ma le sue origini sarebbero ancora più antiche con alimenti simili risalenti a prima dell’anno mille.

Donne e under 35 i più amanti della pizza

Seguendo i dati della ricerca Doxa effettuata per Deliveroo, l’app per la distribuzione di cibo a domicilio, la situazione per la pizza appare molto chiara:

“Rappresenta per noi italiani il piatto che più di ogni altro è in grado di renderci felici, preferita da quasi un italiano su due (42%)”.

Nello specifico ad amare di più l’alimento sarebbero i giovani tra i 25 ed i 34 anni (60%) e le donne (42%).

A livello di regioni italiane la più pizza-addicted è la Campania con un trend alto per tutte le regioni del Sud e le Isole.

Le iniziative più interessanti per celebrare l’orgoglio italiano

Sempre secondo le ultime statistiche la preferenza per le pizzerie sarebbe cresciuta dal 2018 al 2019 come evidenziato dal portale per la prenotazione di ristoranti TheFork.

Ma se volessimo celebrare a dovere il pizza-day?

Niente paura: ogg sono stati previsti proprio nei ristoranti del “Fede Group” cene a base di pizza negli alberghi con ricette del Maestro Pizzaiolo Alberto Buonocore.

Nelle principali città italiane sarà possibile gustare non solo la classica e amatissima Pizza Margherita ma le molte varianti dalle tradizionali alle più innovative come la pizza all’ananas e quella con i kiwi.

Per i costi la maggioranza delle pizze tonde da piatto si aggira intorno ai 5-10 euro, a meno di non voler gustare una specialità nuova e molto contestata come la pizza dello Chef stellato Carlo Cracco il cui costo si aggira intorno ai 16-20 euro.

Dunque buon Pizza-Day a tutti!