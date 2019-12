Un pitbull veglia sul riposo del suo piccolo padroncino, facendo di tutto per impedire che sveglino il bambino

Una mamma ha deciso di filmare il comportamento molto tenero del suo pitbull, in modo da far capire come questa razza sia davvero dolce se cresciuta nel modo corretto. Il post dove condivideva questo suo video è diventato virale e mostra come il cane cerca di non far svegliare il bambino.

Il sonnellino dei due cuccioli

I protagonisti sono un bimbo addormentato che viene accudito dal suo Chumpy un pitbull. Il bambino dorme sereno letto con Chumpy che si sdraia accanto a lui.

Chi gira il video, si avvicina al letto per svegliare il bambino dal riposino pomeridiano. Chumpy però è deciso a restare accanto al suo padroncino sul letto, lasciandolo dormire e stare lì tutto il pomeriggio sul comodo letto e farà letteralmente di tutto per farlo.

Chumpy mentre viene ripreso, si mette tra il bambino e la persona che stava cercando di svegliarlo e non si ferma, inseguendo il “disturbatore di sonnellini”. Si sposta da una parte all’altra del letto, impedendo fisicamente che il bimbo venga svegliato.

Prende anche delicatamente in bocca la mano di chi sta riprendendo, guardandolo con uno sguardo lacrimevole. Questa scena che sembra uscita da una puntata del Benny Hill Show, continua per alcuni minuti, finché alla fine il bimbo non si sveglia, probabilmente sentendo il trambusto accanto a lui.

Una scena che ha fatto il giro del mondo e ha intenerito tutti quanti!