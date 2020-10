Pitbull azzanna ferocemente una bambina in strada, ricoverata d’urgenza

Videocamere di sorveglianza riprendono la scena: Pitbull azzanna la gamba di una bambina fuori da un negozio. Operata d’urgenza.

Una bambina di soli 8 anni è stata aggredita da un Pitbull in strada: l’ha azzannata con violenza provocandole gravi ferite, ora è in ospedale.

Cosa è successo alla piccola?

Bambina azzannata da un Pitbull

È tutto accaduto in una frazione di secondo, la mamma e tanto meno la bambina non si aspettavano che il cane la potesse aggredire in modo così aggressivo senza alcuna provocazione.

La mamma e la bambina erano a passeggio tranquillamente per le strade di San Miguel, una cittadina di Buons Aires in Argentina. Si erano fermate davanti una vetrina di un negozio per guardare i prodotti esposti.

Mentre entrambe erano occupate a osservare la vetrina un cane si è avvicinato a loro: un Pitbull adulto. Il cane era sciolto e non si vedevano proprietari all’orizzonte: vagava solitario per la strada.

Il video di sorveglianza ha ripreso tutto

Come mostra il video di sorveglianza del negozio che ha ripreso tutta scena, la bambina e la mamma non si sono spaventate alla comparsa del cane: nessun movimento brusco o atteggiamenti che potrebbero aver fatto reagire il pitbull ferocemente.

Il cane ha iniziato ad odorare la gamba sinistra della piccola e poi l’ha azzannata improvvisamente con tutta la sua forza. Dal video si vede che l’attacco è durato 2 interminabili minuti durante i quali la gamba della piccola veniva stritolata dal Pitbull inferocito.

Il cane scuoteva la testa con le carni della piccola fra i denti, non ha mollato la presa nonostante siano intervenuti alcuni uomini prendendolo a calci e cercando di staccarlo.

La madre e molto altri passanti hanno tentato più volte di staccare le fauci dell’animale dalla gamba della bambina ma non ci sono riusciti.

#SanMiguel Una nena de 8 años que caminaba con su mamá por una calle comercial fue atacada por un pitbull que estaba suelto y sin bozal. La menor terminó con una fractura expuesta. El dramático momento quedó registrado en las cámaras de seguridad. pic.twitter.com/Y8DGDEufDf — Carolina Villalba (@carovillalba__) September 30, 2020

Il cane dopo più di due minuti è fuggito via correndo lasciando la bambina a terra ferita gravemente. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi che fortunatamente sono intervenuti in tempo.

La bambina è stata operata d’urgenza alla gamba poiché il morso le aveva provocato una brutta frattura. Ora è ricoverata in ospedale.

Purtroppo non è il primo caso di cane, razza pitbull, che aggredisce dei bambini: ricordiamo l’episodio del cane che azzannò il viso del la bambina sbranandola viva mentre era dai nonni.

Il trauma, la paura e la verità sul cane

Si legge su Today.it che la zia della bambina ha confermato quanto la piccola sia rimasta traumatizzata dall’accaduto:

È tutta ingessata, i medici dicono che ne avrà per molto.

Alla Tv locale i parenti hanno detto che anche la mamma è ovviamente sconvolta: è ancora incredula di quanto accaduto è disperatamente preoccupata per sua figlia.

Il cane è stato catturato dai servizi veterinari locali e sarà tenuto in osservazione per capire se ha la rabbia. Sembra che sia un cane abbandonato dal proprietario perché aveva già tentato di mordere altre persone in passato.

Il proprietario è in stato di arresto con l’accusa di lesioni colpose.