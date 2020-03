Pistoia, folla sulle piste da sci. Il Sindaco sbotta: “State a casa!”

Nonostante gli avvisi e gli inviti a Pistoia la gente è andata a sciare come se nulla fosse: il Sindaco sbotta contro tutti.

Nonostante le difficoltà e tutte le manovre anti coronavirus, ieri a Pistoia le piste da sci si sono riempite di persone.

Folla sulle piste da sci ad Abetone

Una grande folla sulle piste da sci ad Abetone dove tutte le persone si sono riversate per passare una domenica sulla neve. Il Sindaco ha sbottato vista l’emergenza coronavirus e ha portato alla luce questo fatto.

Come racconta FanPage, il Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri ordina tutte le persone a non frequentare luoghi di assembramento ma dalle immagini che sono state scattate dalla webcam live sembra che queste restrizioni non siano state osservate.

Diego Petrucci sindaco di Abetone sbotta:

“dobbiamo stare a casa, sono giorni che lo ripeto, prendendomi anche sonore critiche da più parti. questa situazione è difficile ma può essere gestita con buon senso e responsabilità”

Cercando quindi di far capire di come sia necessario rinunciare al cinema, all’apertivo, al ristorante e tutto ciò che porti ad un contatto sociale:

“bisogna stare a casa. provate a non mettere a rischio la salute vostra e dei vostri cari”

Le piste di Abetone durante la giornata di neve di ieri erano affollate, come in una normale domenica di marzo. Purtroppo però dinanzi all’emergenza da coronavirus questo assembramento è stato definito irresponsabile e non corretto. Il Sindaco invita nuovamente tutti a non uscire di casa e a far in modo che quanto accaduto ieri non si ripeta.