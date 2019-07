Pistacchi, ecco tutti i benefici che hanno sulla salute

I pistacchi sono un tipo di noce con numerosi benefici per la salute un’ottima fonte di proteine, antiossidanti e fibre. La ricerca suggerisce che le persone hanno mangiato pistacchi per migliaia di anni e oggi li si consuma in una varietà di piatti, dalle insalate ai gelati. Ecco i 10 benefici sostenuti dalla scienza di mangiare pistacchi.

Ricchi di sostanze nutritive

I pistacchi contengono molti nutrienti importanti.

Calorie: 159

Proteine: 5,72 grammi (g)

Grasso: 12,85 g

Carboidrati: 7,7 g

Fibra: 3,00 g

Zuccheri: 2,17 g

Magnesio: 34 milligrammi (mg)

Potassio: 291 mg

Fosforo: 139 mg

Vitamina B-6: 0,482 mg

Tiamina: 0,247 mg

Una porzione di pistacchio fornisce circa il 37% dell’assunzione giornaliera raccomandata di vitamina B-6 o 1,3 mg per gli adulti.

La vitamina B-6 svolge un ruolo vitale nel corpo, in particolare in relazione al metabolismo delle proteine ​​e allo sviluppo cognitivo.

A basso contenuto di calorie

I pistacchi sono una delle noci più povere di calorie, il che significa che le persone possono godere dei benefici per la salute delle noci, pur restando più facilmente entro i limiti di calorie giornaliere.

Hanno antiossidanti

Gli antiossidanti sono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella salute. Riducono il rischio di cancro e altre malattie prevenendo danni alle cellule del corpo.

Noci e semi contengono diversi composti antiossidanti, ma i pistacchi possono avere livelli più elevati di alcuni antiossidanti rispetto ad altri tipi di noci.

La ricerca riporta che i pistacchi hanno tra i più alti livelli di antiossidanti tra cui:

γ-tocoferolo

fitosteroli

carotenoidi della xantofilla

Queste sostanze hanno alti effetti antiossidanti e anti-infiammatori.

Buoni per la salute degli occhi

I pistacchi possono aiutare a ridurre il rischio di patologie oculari. Gli antiossidanti luteina e zeaxantina sono essenziali per la salute degli occhi. I pistacchi sono una ricca fonte di entrambe queste sostanze.

Secondo l’American Optometric Association, la luteina e la zeaxantina riducono le possibilità di sviluppare condizioni agli occhi, tra cui la degenerazione maculare senile (AMD) e la cataratta.

Ottimi per l’intestino

Tutte le noci sono ricche di fibre, che favoriscono un sano sistema digestivo spostando il cibo attraverso l’intestino e prevenendo la stitichezza.

Un tipo di fibra chiamato prebiotico può anche alimentare i batteri buoni nell’intestino. Nutrire i batteri buoni li aiuta a moltiplicarsi e spazzare via quelli nocivi.

Alto contenuto di proteine ​​per vegani e vegetariani

I pistacchi contribuiscono al fabbisogno proteico giornaliero di una persona, a quasi 6 g di proteine ​​per porzione.

I pistacchi vantano anche un rapporto più elevato di amminoacidi essenziali, i componenti costitutivi delle proteine, se confrontati con altri tipi di noci, tra cui mandorle, nocciole, noci pecan e noci.

Utile per la perdita di peso

Mangiare regolarmente le noci aiuta a ridurre il rischio di aumento di peso.

I pistacchi possono essere particolarmente utili per coloro che desiderano perdere peso o mantenere il proprio peso grazie ai loro valori calorici e al contenuto di fibre e proteine.

Importanti per la salute del cuore

I pistacchi possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo. I pistacchi, in particolare, possono proteggere il cuore riducendo i livelli di colesterolo e l’ipertensione.

Buoni per l’equilibrio di zucchero nel sangue

I pistacchi hanno un basso indice glicemico, quindi non causano un forte aumento degli zuccheri nel sangue dopo averli mangiati.

Per le persone con diabete, un studio suggerisce che mangiare pistacchi come spuntino è benefico per i livelli di zucchero nel sangue, la pressione sanguigna, l’obesità e i marcatori di infiammazione.

Ridurre il rischio di cancro del colon

I pistacchi possono ridurre il rischio di alcuni tumori, come il cancro del colon, a causa del loro alto contenuto di fibre.

Gli scienziati hanno dimostrato che la torrefazione delle noci non ha influenzato i loro benefici per la salute in relazione alle cellule del cancro del colon.