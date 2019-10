Vuoi diventare più intelligente? Ecco l’alimento che dovresti mangiare tutti i giorni

C’è un alimento che ti permette di rendere il tuo cervello più sano e funzionante. Rispetta la sua salute, introducilo nella tua dieta!

I pistacchi sono apprezzati per il loro sapore unico e leggermente dolce, nonché per le loro intriganti tonalità viridescenti. I pistacchi sono una delle noci più antiche del mondo, coltivate in Medio Oriente da migliaia di anni. Ecco i 5 benefici.

I pistacchi sono una fonte ricca di proteine

La maggior parte delle noci contiene grandi quantità di proteine ​​rispetto alle loro dimensioni e i pistacchi non fanno eccezione. Una porzione di queste noci (circa 49 chicchi di pistacchio) contiene 6 grammi di proteine.

Il tuo corpo scompone questa proteina nei suoi aminoacidi costituenti, che possono essere utilizzati per riparare i tessuti o per creare nuove molecole.

Inoltre, mangiare cibi ricchi di proteine ​​ti aiuta a sentirti sazio, riducendo le tue voglie di cibi malsani in seguito. Questo rende i pistacchi lo spuntino perfetto a metà pomeriggio.

Hanno un rapporto sano di acidi grassi benefici

I pistacchi sono un alimento ricco di grassi, ma non è una brutta cosa. Per porzione, i pistacchi contengono 13 grammi totali di grassi.

Tuttavia, solo 2 grammi di grassi sono grassi saturi, i grassi malsani associati a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari. Il resto dei grassi sono grassi polinsaturi e monoinsaturi, che in realtà proteggono il cuore.

Ciò include gli acidi grassi omega-3, un tipo di grasso che è stato associato a livelli più bassi di colesterolo “cattivo” e livelli più alti di colesterolo “buono”.

I pistacchi contengono acido alfa-linoleico (ALA), un tipo benefico di acido grasso omega-3 che può anche essere convertito in DHA ed EPA, le altre due forme di omega-3 che si trovano solo nelle fonti animali.

Pertanto, i vegetariani e i vegani possono mangiare i pistacchi come fonte di acidi grassi omega-3 di cui i loro corpi hanno bisogno.

Contengono antiossidanti benefici

Man mano che le nostre cellule invecchiano, accumulano danni ossidativi. Ciò può essere correlato alla presenza di radicali liberi, che possono causare danni considerevoli alle cellule.

Una classe di molecole chiamate antiossidanti può spazzare via questi radicali liberi e invertire parte del danno cellulare.

I pistacchi sono un’ottima fonte di antiossidanti, tra cui luteina, beta-carotene e gamma-tocoferolo.

Il beta-carotene funge da precursore della vitamina A, mentre il gamma-tocoferolo viene utilizzato come precursore della vitamina E. Sia la vitamina A che la vitamina E stesse hanno un’attività antiossidante molto elevata, rendendo i pistacchi un ottimo modo per raccogliere un po ‘del danno ossidativo- effetti contrastanti di queste vitamine.

In uno studio randomizzato sugli effetti dei pistacchi, i ricercatori hanno scoperto che l’incorporazione di questi nella dieta era associata a livelli più bassi di colesterolo LDL dannoso, probabilmente a causa degli antiossidanti presenti nei pistacchi.

I pistacchi sono una fonte del fosforo minerale

Il fosforo è un elemento essenziale per il nostro corretto funzionamento fisiologico.

Il fosforo non solo costituisce un componente strutturale di tutte le cellule, ma regola anche una varietà di reazioni fisiologiche. Ottenere abbastanza fosforo assicura che le cellule possano continuare a produrre energia e rafforza anche le ossa.

Una porzione da 1 oncia di pistacchi contiene 137 mg di fosforo, il 14% del valore giornaliero (DV) per il nutriente.

Contengono vitamina B6

La vitamina B6 ha una miriade di benefici per la salute. L’incapacità di assumere abbastanza vitamina B6 è stata associata ad un elevato rischio di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e disfunzioni cognitive.

Pertanto, assumere la vitamina B6 attraverso la dieta può migliorare la salute cardiovascolare e mantenere il cervello acuto. Le donne hanno bisogno di 1,5 mg di vitamina B6 al giorno, mentre gli uomini hanno bisogno di 2 mg al giorno.

Una porzione da 1 oncia di pistacchi contiene 0,4 mg di vitamina B6, aiutandoti a raggiungere l’assunzione giornaliera raccomandata di questa vitamina benefica