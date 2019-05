Pippo Baudo ‘Mike Bongiorno mi obbligava a farlo’: l’imbarazzante confessione a 10 anni dalla morte

A dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, la confessione imbarazzante di Pippo Baudo al settimanale ‘Oggi’: ‘Mike mi obbligava a farlo’

Pippo Baudo, illustre icona della televisione italiana, a 10 anni dalla sua morte, torna a parlare del suo collega e stimato amico Mike Bongiorno in un’interessante intervista al noto settimanale ‘Oggi’.

Pippo Baudo, confessa: ‘Mike mi obbligava a farlo’

Nella lunga intervista concessa al noto settimanale, Pippo Baudo ripercorre in grandi linee i suoi 60 anni di carriera, in occasione della ricorrenza dell’anniversario.

Non manca nel corso dell’intervista, un riferimento a colui che stato non solo un collega per Pippo Baudo ma anche un amico stimato, il celebre conduttore Mike Bongiorno scomparso nel settembre del 2009.

A dieci anni dalla sua morte, il conduttore rivela alcuni particolari della sua amicizia privata e professionale con Mike Bongiorno:

“Sono diventato un grande amico di Mike. M’invitava a casa sua a cena, aspettava che moglie e figli andassero a letto e cominciava a raccontarmi la sua vita”

poi prosegue e conclude:

“Disse – riferendosi a bongiorno – ‘Dobbiamo cominciare a sfotterci. Agli italiani piacciono i dualismi, diventeremo i Coppi e Bartali della tv‘. Così ero costretto a inanellare battutacce su di lui: mi veniva difficile, mi sembrava incoerente con l’affetto e la stima che ci univa. Ma Mike mi obbligava a farlo”

Pippo Baudo e la leggenda su Sharon Stone ‘nuda nel suo camerino’

Durante l’intervista il celeberrimo conduttore che quest’anno festeggia 60 anni di onorata carriera sul piccolo schermo, ci ha tenuto a sfatare il ‘mito’ su Sharon Stone nuda nel suo camerino a Sanremo. Una domanda alquanto impertinente, ma che Baudo ha saputo affrontare con leggerezza e un pizzico ironia:

“Eh no, gli slip ce li aveva! Ma è una donna molto libera, voleva mettermi alla prova: vediamo un po’ se questi italiani sono così provinciali e assatanati come vengono descritti”

poi continua rimarcando, di essersi comportato da Perfetto ‘gentlmen’, un gesto molto apprezzato dalla stella americana:

“Invece mi sono comportato da gentleman e questo lei l’ha molto apprezzato. Una volta sul palco mi diede un bacio, come riconoscimento per la mia galanteria”.

In ultimo non poteva mancare un riferimento alle gemelle, tutt’ora più belle e affascinanti al mondo, le gemelle Kessler.

Pippo Baudo in questo contesto ha voluto chiarire, l’episodio in cui probabilmente le gemelle lo avrebbero spogliato per poi metterlo a letto, una notizia che all’epoca fece ‘scalpore’. Ecco cosa ha risposto il conduttore in merito:

“eravamo a Sanremo, avevamo mangiato e bevuto. Io un po’ troppo Tocai e sono crollato. L’indomani mattina mi sono trovato con il pigiama a letto, quindi qualcuno mi aveva riaccompagnato in camera, svestito e messo a dormire”

poi conclude: