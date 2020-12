Pippa Middleton fa vergognare Kate: ma come ti sei conciata?

Una scelta che ha fatto parlare mezzo mondo, quella fatta da Pippa Middleton. La sorella Kate ha preferito oscurarla. Voi da quale parte state?

Kate Middleton è stata oscurata dalla sorella Pippa, che in questi giorni ha pubblicato uno scatto diventato in poco tempo virale.

La donna ha centrato nel segno con la pubblicazione di una foto che la ritrae mentre indossa un capo d’abbigliamento che costa soltanto 10 euro.

La foto è diventata in poco tempo virale e adesso tutti vogliono avere lo stesso maglione di Pippa!

Pippa oscura Kate in pochi secondi

La 37enne Pippa Middleton ha conquistato tutti i sudditi e non solo con il suo look da 10 euro!

La donna è apparsa in uno scatto, mentre lo indossa, ed è finita immediatamente al centro dell’attenzione dei media. Pippa è riuscita ad oscurare la sorella Kate Middleton in pochi minuti, posando semplicemente uno scatto che la mostra in splendida forma.

La donna non si mostrava in pubblico da molto tempo, perché alle prese con il figlio Arthur Michael William, nato nel corso del matrimonio con il milionario James Matthews, che Pippa ha sposato nel 2017.

Ora tutti vogliono il suo maglione

In occasione delle festività natalizie, Pippa Middleton ha postato una foto che celebra gli studenti della Mary Hare School, di cui la donna è ambasciatrice.

Lo scatto è comparso nei social della scuola e mostra la sorella di Kate Middleton mentre sfoggia un maglione natalizio rosso con stampato un albero di Natale.

Il look ha centrato nel segno ed è davvero low cost per essere il indossato da una donna benestante come Pippa, sorella di un membri della famiglia reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Il maglione, infatti, ha un costo di soli 10 euro. Il prezzo è alla portata di tutti ed è per questo che adesso tutti i sudditi di Inghilterra vogliono averlo!