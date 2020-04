Il cielo non smette di fornirci spettacoli per distrarci dal confinamento. In arrivo le Liridi, una pioggia di stelle cadenti nel cielo di primavera.

Il nuovo spettacolo che presto ci offrirà il cielo sono le Liridi, una pioggia di stelle cadenti, note anche come meteore di primavera. Potremo ammirare questo fenomeno nella notte a cavallo tra il 21 ed il 22 aprile, tante stelle cadenti per farci distrarre dal periodo di clausura che stiamo vivendo. Questo fenomeno è il più vecchio mai osservato, abbiamo delle annotazioni fatte dai Cinesi, qualche secolo prima di Cristo.

Cosa sono le Liridi?

Le Liridi sono un appuntamento annuale che è attivo tra il 15 aprile ed il 28 dello stesso mese. Si tratta di uno sciame, il cui punto da cui sembrano irradiarsi le stelle, detto radiante, si trova localizzato nella costellazione della Lira, vicino alla stella Vega. Da qui arriva il nome ma per essere precisi le stelle cadenti che sono prodotte dalla cometa C/1861 G1 Thatcher.

Il 23 aprile avremo luna nuova, di conseguenza nella notte tra il 21 ed il 22, il cielo sarà abbastanza buio da permetterci di ammirare lo sciame. Il maggior numero di stelle le potremo vedere alle 3:00 del 22 aprile, quando avremo l’area radiante molto alta sull’orizzonte.

Possiamo già godere di questo spettacolo in maniera minore. Il maggior numero di stelle cadenti le potremo ammirare nella notte tra il 21 aprile ed il 22, ma nei giorni precedenti qualche desiderio possiamo esprimerlo ugualmente. Secondo quanto detto dall’ UAI il numero è minore, si parla di 10 massimo 30 meteore per ore. In base ai movimenti del ciclo di Giove, possiamo avere dei brevi e molto intensi “picchi”, con 180-300 meteore per ora. Grazie all’assenza della Luna, le potremo veder molto più facilmente.