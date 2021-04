Barbara D’Urso è stata attaccata dal duo comico Pio e Amedeo. I due hanno lanciato una frecciatina, anzi una bomba sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Nonostante i due ci siano andati davvero pesante contro la D’Urso, lei non ha ancora risposto. Sicuramente lo farà in questi giorni, dato che le accuse sono state troppo dure.

Il nuovo programma di Pio e Amedeo

Il duo comico, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere, dove hanno lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e hanno parlato del loro nuovo programma.

Felicissima Sera, andrà in onda il 16 venerdì, in prima serata su Canale 5, lanciando una sfida al Serale di Amici di Maria De Filippi, nonostante la conduttrice sarà presente nella trasmissione di Pio e Amedeo.

Quest’ultimi hanno iniziato la loro carriera grazie alla rete locale Telefoggia, per poi essere i protagonisti di Emigratis.

Ora per loro inizia una nuova esperienza, con nuovi ospiti, tra cui:

Francesco De Gregori, Ivana Spagna, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Francesco Pannofino, Andrea Iannone.

Nonostante moltissimi telespettatori stiano aspettando con grande ansia il programma, Pio e Amedeo hanno lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso, per fare più visibilità? scopriamolo.

Pio e Amedeo e la bomba contro Barbara

Nel corso dell’intervista, i due comici hanno rivelato:

“Il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico.”

Sottolineano che è uno show che Mediaset non proponeva da diverso tempo.

Ma non finisce qui, perché proprio ora c’è una frecciatina super pungente contro la conduttrice di Live-Non è la D’Urso:

“Un pubblico facile da prendere e facile da convincere, che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake”.

Insomma, non sarà per niente facile da digerire per Barbara, che da anni combatte contro tutte quelle persone che la attaccano per i suoi programmi.

Al momento lei non ha ancora risposto ma ci aspetteremo una dura ed elegante risposta per Pio e Amedeo.